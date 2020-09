Varetektsfengsles i fire uker

ÅSANE (TV 2): En 20 år gammel student ble lørdag funnet død i leiligheten sin på Åsane i Bergen. Nå er en mann hun bodde sammen med siktet for drap, og familien er i sorg.

Mandag er det holdt varetektsfengsling for den nå drapssiktede 19-åringen. Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud.

Den siktede mannens forsvarer, Erik Johan Mjelde, sier til TV 2 før fengslingsmøtet at hans klient samtykker til dette.

Mistet en datter og en søster

Både den avdøde kvinnen og den siktede mannen kommer fra Østlandet. TV 2 erfarer at de delte leiligheten på Åsane.

Lørdag ringte kvinnens familie til politiet med en bekymringsmelding fordi de ikke fikk kontakt med verken henne eller mannen hun delte leilighet med.

Eirik Råen er bistandsadvokat for familien. Han sier til TV 2 at de nå er i bunnløs sorg over det som har skjedd.

– Familien er først og fremst i sjokk. De har fått opplysninger om at en søster og en datter har gått bort på en voldsom måte, sier Råen til TV 2.

TV 2 har snakket med nabo på stedet, som sier han visste hvem paret var. Vedkommende sier det ikke var noe som skulle tilsi at noe slikt skulle skje.

– De var helt vanlige folk og studenter. Hyggelige og virket å ha alt på stell, sier han.

Mannens forsvarer, Erik Johan Mjelde, sier til TV 2 at hans klient er svært preget av det som har skjedd.

– Han har det vanskelig nå. Han har forklart seg og samarbeidet med politiet, sier Mjelde.

Først siktet for annet forhold

En 20 år gammel kvinne ble lørdag kveld funnet død i en leilighet i Åsane i Bergen. En 19 år gammel mann som også befant seg i leiligheten ble sendt til sykehus.

Mannen ble først siktet for å hensette noen i hjelpeløs tilstand. Søndag kveld opplyste Vest politidistrikt at mannen var pågrepet og siktet for drap.