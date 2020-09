Kong Harald skrevet ut av sykehuset

Slottet bekrefter at kong Harald ble skrevet ut fra Rikshospitalet mandag ettermiddag.

Kong Harald satt i baksetet da en sort bil kjørte ut fra Rikshospitalet mandag.

Kongen ble innlagt på rikshospitalet fredag morgen på grunn av tung pust. Mandag bekrefter slottet at kongen er skrevet ut av sykehuset.

– Sykehuset fortsetter utredningen, og kongen er fortsatt sykmeldt til og med 4. oktober, skriver Slottet i en pressemelding.

Kongehuset opplyste fredag at kongen vil være sykemeldt ut denne uken, til og med 4. oktober.

Kongehusekspert og forfatter Trond Norén Isaksen sier til TV 2 at dette er gode nyheter.

– Kong Harald har fem millioner pårørende, og vi merket på fredag at det var mange som ble litt skremt og ganske bekymret over at han ble innlagt på sykehuset, og hentet med ambulanse, sier Norén Isaksen og legger til:

– Folk er oppriktig bekymret, og det viser at han har en veldig sterk stilling og at folk bryr seg om han.

– Kongen er fornøyd

Under et arrangement på Maihaugen fredag ettermiddag, kunne dronning Sonja fortelle at hun besøkte kongen på sykehuset før hun reiste til Lillehammer.

– Jeg var innom før jeg reiste opp til Lillehammer, og det ser ut som det går meget bra. Kongen selv er fornøyd og hans lege er fornøyd, sa dronningen på spørsmål fra TV 2.

Torsdag var kongen om bord på Kongeskipet hvor han markerte sesongslutt.

– Frem til fredag morgen stod det også i kongekalanderen at han skulle lede statsråd, så det betyr at dette ikke var en planlagt innleggelse, sa Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle til TV 2 på fredag.

Kronprinsen er regent

Det er kronprins Haakon som fungerer som regent mens kongen er sykmeldt.

De siste årene har kronprinsen allerede overtatt flere av kongens arbeidsoppgaver.