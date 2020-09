Fikk ekteskapet annullert fordi mannen ikke fikk ereksjon

Det var 10. september at en høyesterettsdommer i British Columbia innvilget søknaden om å annullere ekteskapet, skriver Vancouver Sun.

Paret hadde ifølge nettstedet ikke hatt sex før de giftet seg i august 2018.

I kirkesamtaler før bryllupet pratet paret om å få barn sammen etter at de hadde giftet seg. Mannen skal ikke ha sagt noe om at han var impotent.

Det var først da paret hoppet til køys 11. august 2018, at mannens ereksjonsproblem ble kjent.

Forsøkte to-tre ganger i uka

I høyesterett i byen Courtenay kom det frem at paret fra bryllupsnatta til rundt mars 2019 forsøkte å ha sex flere ganger.

Kona har anslått at de forsøkte å ha sex rundt to ganger i uka, mens mannen hevder at det var snakk om tre ukentlige forsøk.

Hvert forsøk ble mislykket, ettersom mannen ikke klarte å få, eller opprettholde, en ereksjon.

Vegret seg for å oppsøke lege

I juni 2019 ba kona ham om å oppsøke en lege for å prate om potensen.

Han vegret seg for dette, og dette førte ifølge CBC til at kona flyttet ut.

I juli i fjor oppsøkte mannen lege, som foretok en rekke undersøkelser av mannen. Legen fant ikke noe galt.

I retten kom det frem at mannen mener at det er kona som har gitt ham ereksjonsproblemer. Han fortalte at han har fått seg en ny kjæreste som han jevnlig har samleier med.

I retten forklarte kvinnen at hun på grunn av sin tro ikke ønsker å skille seg, og at den eneste utveien er å få ekteskapet annullert.

Brøt ekteskapskontrakten

I høyesterettsdommer Wendy Bakers kjennelse, som du kan lese her, står det dette:

«Ekteskapskontrakten hun inngikk, var, etter hennes mening, blitt ugyldig på grunn av hans manglende evne til å fullføre en vesentlig underforstått avtale i kontrakten, nærmere bestemt å delta i et samleie,» står det.

Videre står det at annulleringen av et ekteskap må være basert på «de fakta som eksisterte» da ekteskapet ble inngått:

«Til tross for flere måneders forsøk i løpet av ekteskapet, var han ikke i stand til å utføre samleie».

Enige om problemet

Høyesterettsdommer Wendy Baker skriver at hun ikke trenger å få bevist at mannen virkelig har ereksjonsproblemer, ettersom både kona og mannen er enige om at det var et reelt problem da de var gift.

Til slutt blir det bekreftet at ekteskapet er blitt annullert.

«Ekteskapskontrakten som ble inngått 11. august 2018 mellom søker og respondent er ugyldig».