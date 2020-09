Her knuser de bilen i protest foran ambassaden

Det var et helt spesielt syn ved den tyske ambassaden i Oslo mandag formiddag.

Norges Miljøvernforbund med leder Kurt Willy Oddekalv i spissen parkerte en eldre BMW foran ambassadebygget, før de gikk løs på den med hakker og slegger.

Bakteppe var at organisasjonen mener den tyske ambassaden har blandet seg inn i norsk vindkraftutbygging.

«HALT DIE ANGRIFF»: Miljøvernforbundet hadde spesiallaget et tysk banner for anledningen. Foto: Norges Miljøvernforbund

– Hensikten med denne demonstrasjonen er å vise den tyske ambassaden at det er helt uspiselig hvordan de presser den norske regjering til å bygge flere vindturbiner for at tyske kapitalister skal sope inn mer penger, sier Oddekalv.

Han viser til at flere norske vindparker er eid fra utlandet, der noen er fra Tyskland.

TV 2 avslørte i fjor vinter hvordan ingen norske myndigheter visste hvem som egentlig eide den utenlandseide Tellenes vindpark i Sokndal. TV 2 sporet den gang pengestrømmen fra vindparken til den skattefrie øygruppen Cayman Islands i Karibien.

Har regelmessig dialog med regjering

Christian Gayoso ved den tyske ambassaden sier til TV 2 at de ønsker velkommen slike demonstrasjoner, da det er en del av et demokratisk samfunn.

Om påstandene til Oddekalv svarer Gayoso:

– Siden det er politikken til den norske regjeringen å invitere utenlandske investorer inn i utbyggingen av norsk vindkraft, er også ambassaden i regelmessig dialog om slike prosjekter.

Derfor smadret de en bmw

Det var en liten gruppe som var møtt opp for å demonstrere, i tillegg til noen tilskuere og to politibetjenter. Under demonstrasjonen prøvde Oddekalv å få tak i ansatte ved ambassaden. På gebrokkent tysk ba han om å få komme inn å overleve et dokument.

«Det er en erklæring fra de norske grønne krigerne jeg vil gi til ambassaden», sa Oddekalv til en noe forvirret resepsjonist over høyttaleren på telefonen.

UTE I KULDEN: Ambassaden slapp ikke Oddekalv inn, men ba han om å legge dokumentet i postkassen. Foto: Norges Miljøvernforbund

Ingen åpnet døren for aktivistene, men resepsjonisten ga Oddekalv et tilbud om å legge dokumentet i postkassen.

At det var en BMW som måtte gå tapt i kampen mot vindkraft, forklarer Oddekalv med at det merket kjennetegner Tyskland best.

– Tyskerne er stolte av bilen, og det forstår jeg, det er jo en flott bil. Men vi viser nå at vi ikke akter noe som er tysk lengre. De drar seg selv ned i dritten, sa Oddekalv.