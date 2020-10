Silje (26) kjemper for morgendagen – lar seg ikke stoppe av korona

29 januar 2018 var den gang 23 år gamle Silje Skjelsvik med på å arrangere en konferanse som skulle bli grunnlaget for stiftelsen «Om i morgen». Det var en konferanse hvor ferske studenter fra Universitetet i Bergen samlet klimaforskere, stortingsrepresentanter og ledere for å snakke om morgendagens klimautfordringer. Konferansen bar navnet "Vi må snakke om i morgen".

Silje Skjelsvik, leder og grunnlegger av Om i Morgen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Etter konferansen strømmet tilbudene på, Silje ble tildelt to ulike scholarships og fikk jobbtilbud innenfor fysisk oseonografi på MIT Energi Initiative.

– Det var bare helt sjukt! Sier Silje.

Jobben endte hun opp med å takke nei til, da hun hadde bygget seg et godt nettverk i Bergen og hadde flere prosjekter på gang der, blant annet Om i Morgen-stiftelsen.

En stiftelse ble til

Før konferansestyret rakk å tenke på det, oppsto mange spørsmål fra eksterne deltakere om når neste konferanse skulle finne sted.

– Så da gikk vi sammen og snakket med ressurspersonene, de som har støttet oss gjennom dette, og kom frem til at: Okei, vi må gjøre dette igjen. Definitivt. Det var ikke noe tvil, forteller Silje.

Dermed ble stiftelsen Om i morgen skapt, og planleggingen for neste konferanse i 2020 var satt i gang. I 2018 samlet de omkring 600 gjester i Per Gynt-salen. I år skulle det bli større.

– Det skulle bli svært. Landsdekkende som sist, men denne gangen - enda større! Sier hun engasjert.

I år hadde de nemlig booket Griegsalen, som er den største salen i Grieghallen med plass til over 1600 mennesker. Lise B. Apelthun skulle være årets konferanseleder, og datoen var 20. april. Etter et år med hardt arbeid, sponsoravtaler og planlegging var den største utfordringen noe ingen kunne forutse: Covid-19.

SIlje under innspillingen av den digitale klimauken. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Pandemien brøt ut

12. mars 2020 kom koronapandemien for fullt til Norge. Ingen visste helt hva dette var, og konsekvensene det skulle få for samfunnet vi lever i.

– Når korona kom første gangen var det jo et håp der i enden. Venter vi lenge nok, seks måneder, så vil det være greit å kunne samle seg så mange mennesker i Grieghallen, sier gründeren. Hun hadde ikke tenkt å gi opp. For selv med et virus herjende, forsvant ikke miljøproblemene.

– Vi ser at ting går treigt. Ja, vi snakker om den grønne omstillingen - endelig! Men samtidig går det alt for treigt i forhold til de målene vi vet at vi må nå om vi skal klare å komme oss unna de verste konsekvensene av klimakrisen.

Lenge så det ut til at stiftelsen kunne arrangere en delvis fysisk og delvis digital konferanse, men bare uker før den nye konferansedatoen oppsto nok en brutal smitteøkning i Bergen. Dette førte til nye retningslinjer fra Byrådet som skulle ødelegge for den fysiske konferansen.

– Det var jo litt krise! Når man har ambisjoner om å samle så mange mennesker og lage noe stort, når man vil få klima på dagsorden, da vil man at det skal få stor oppslutning.

Det så mørkt ut, men Silje var fremdeles overraskende positiv:

– Nå må vi omstille oss. Vi må gjøre noe nytt. Noe helt nytt. Det var så raskt og så nært konferansedatoen som var satt 28. september at det ikke var rom for panikk.

Digital klimauke

Konferansestyret samlet seg for å legge en slagplan. Løsningen ble en miniserie på 12 episoder med navnet "Om i morgen Talks". En såkalt digital klimauke.

Fredrik Newman og Petter Tran filmer Silje sin episode. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det er selvfølgelig synd når vi har samlet inn så mye penger og bare kunne ha 50 stykker i en kjempestor sal, så da måtte vi nesten gå over til digitalt, forklarer hun.

Hver dag denne uken slippes nye episoder på stiftelsens egne nettsider hvor eksperter tar for seg dagens klimautfordringer og hvordan Norge skal lykkes med det grønne skiftet. Episodene produseres av produksjonsbyrået Dråpe Media.

Espen Barth Eide, Silje Skjelsvik og Tore Furevik. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– De sa ja og snudde seg om på dagen, og på bare et par dager har de blitt med og fått til dette opplegget, sier Silje og henviser til guttene bak Dråpe Media. Petter Tran og Fredrik Newman fra produksjonsbyrået har bare fine ting å si om stiftelsen tilbake:

– Jeg ser tiden de har lagt i det og innsatsen de gjør rundt det. Det synes jeg er dritkult! sier Newman.

– Hva er egentlig Om i morgen?

– Om i morgen-stiftelsen er en møteplass for alle mulige folk som ønsker å jobbe med og bidra til den grønne omstillingen. Det er mennesker som er opptatt av klima og bærekraft, miljø og energi. Uansett bakgrunn eller fagfelt, om du er fra økonomi, juss, grafisk design eller hva som helst annet - så møtes vi og ser at når vi jobber sammen i så tverrfaglige former kan vi få til utrolig mange kule prosjekter og idèer, forklarer Silje engasjert.

En del av gjengen bak "Om i Morgen". Foto: LuddigWeb

I år er 26-åringen også kåret til en av Dagens Næringsliv sine lederstjerner i 2020. Avisen presenterer 30 personer under 30 år som vil gjøre verden mer bærekraftig, gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

Om den planlagte konferansen i Grieghallen sier Silje følgende:

– Vi ønsket jo at det skulle være en fysisk møteplass hvor unge og etablerte kan møtes. Hvor næringslivet kan snakke med forskere og politikere. Hvor vi kan jobbe sammen. Det er noe helt eget i å møte folk personlig, det er slik man knytter nye kontakter.

Hun lar ikke fremtidsplanene vente på seg, og dermed er planleggingen av neste konferanse allerede i gang.

– Datoen for 2022 er på en måte foreløpig booket i Grieghallen, så 21. januar 2022 er det bare å holde av, sier Silje med en lattermild stemme.

Hun legger heller ikke skjul på målet om å nå ut på et internasjonalt nivå, og at det kan skje allerede på neste konferanse. I en alder av bare 26 år har hun et stort nettverk og kontakter innenfor både politikk, næringsliv og et fremragende forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt.