Snart kan du gå på topptur og overnatte i telt – på taket av Oslo

Nå skal dørstokkmila for friluftsliv bli litt kortere.

I alle fall om du bor i Oslo.

– Dette skal bli friluftslivets fyrtårn. Vi vil inviterer folk inn for å inspirere folk til å komme seg mer ut, sier prosjektkoordinator i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

For da KLP skulle bygge ny høyblokk i Bjørvika, lyste de ut 10 års gratis husleie til et samfunnsnyttig formål.

Ideen til Norsk Friluftsliv og Syklistenes Landsforening om å bygge en nasjonalpark - 135 meter over bakken - stakk av med seieren.

Telt på Oslos tak

– Det vil gi flere muligheten til å oppleve både bål og fossefall i umiddelbar nærhet til Oslo S, og med utsikt over Oslofjorden, sier Heimdal.

For i toppen av det som i dag er den gamle postterminalen, skal nemlig landets første besøks- og kompetansesenter for friluftsliv bygges.

– Målet er å skape inspirasjon til naturopplevelser, prøve nye aktiviteter og oppfordre til friluftsliv, sier Heimdal.

TELT- OG BÅLPLASS: Takterrassen blir ikke som andre takterrasser. Foto: KLP/Norsk Friluftsliv

Et urbant friluftsliv

Den takbygde «nasjonalparken» skal gå over to etasjer og 2000 kvadratmeter. Mens taket er forbeholdt naturen, skal etasjen under huse kompetansesenter for friluftslivet med fag- og konferansesenter.

– Vi vil løfte frem et urbant friluftsliv. Det er ikke nødvendigvis en motsetning å be folk komme inn for å være ute.

Prosjektet skal åpne opp området for gående og syklende, og gjøre byrommet grønnere. Går alt etter planen, skal både bygg og nasjonalpark stå ferdig i 2026.

Og som ellers i naturen: Også her skal allemannsretten gjelde.

– Det er viktig. Her skal vi jobbe for at alle skal føle seg velkommen. Men barn kommer til å bli prioritert, sier Heimdal.

TOPPTUR: Håpet er å få til en utendørs sti rundt og oppover bygget, slik at man skal kunne gå på topptur midt i Oslo sentrum. Foto: KPL/Norsk Friluftsliv

– Folk har ikke tid

Ifølge årets Natur- og miljøbarometer har andelen som sier de er svært interessert i friluftsliv aldri vært høyere.

KOORDINATOR: Lasse Heimdal er prosjektkoordinator for den nye nasjonalparken.

Hele 48 prosent av de spurte sier at det er svært interesserte.

Likevel øker andelen av de som svarer at de sjeldent eller aldri er ute i naturen.

– Når man spør folk hva som er det største hinderet for å være mer ute, er svaret tid. Folk oppgir rett og slett at de ikke har tid, sier Heimdal.

Han håper det planlagte friluftsenteret kan være med på å få flere ut.

Topptur og rennende vann

Arkitekt Henning Sunde skal lede arbeidet med den videre idéutviklingen av den urbane nasjonalparken.

– Det å bo i en by er bærekraftig fordi man i større grad deler på ressursene. Byer må derfor være attraktive steder å bo. Dette prosjektet setter fokuset på akkurat dette og det oppleves som et riktig svar på vår tid å løfte dette opp på agendaen, bokstavelig talt, sier Sunde.

PLANLAGT: Bygget skal stå ferdig i 2026. Foto: Kristin Jarmund/C.F. Møller/Rodeo arkitekter

Det legges blant annet opp til topptur, telttur, rennende elver, strand, sykkel- og klatrestier, bål og hengekøyer – alt på samme tak.

Og får Norsk Friluftsliv det som de vil, blir det en Via Ferrata-løype til et av nabobyggene.

– Det er slett ikke umulig. Sammen med 18 andre organisasjoner skal vi utvikle det bynære friluftslivet. Dette er helt spesielt i nord-europeisk sammenheng, og noe jeg tror vi kan eksportere til andre land, sier Heimdal.