Kaller inn Oslos nabokommuner til møte om koronatiltak

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal mandag ettermiddag holde et møte med nabokommunene til Oslo om smittesituasjonen.

TV 2 var mandag i kontakt med noen av kommunene som er invitert til møtet.

De opplyser at de ikke er kjent med om det skal iverksettes tiltak. De sier at de regner med det i så fall vil bli diskutert og tatt opp på møtet som skal holdes digitalt i ettermiddag.

I et notat som Helsedirektoratet sendte til Oslo kommune fredag, står det at «etter drøftingen som Fylkesmannen vil ha på mandag, vil vi ta stilling til om det også bør settes i verk tiltak i nabokommunene».

I helgen sa helseminister Bent Høie at han var svært bekymret over situasjonen i hovedstaden, og forventet at byrådet umiddelbart tok grep og innførte ytterligere tiltak for å stoppe spredningen.

Byrådsleder Raymond Johansen mener imidlertid det er for tidlig, og ønsker se effekten av tiltakene som ble innført forrige mandag før de eventuelt innfører ytterligere innstramminger.

Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen skal mandag kveld klokken 18 holde en pressekonferanse om koronasituasjonen og nye tiltak. Helsebyråd Robert Steen vil også være til stede.

STRAMMER INN? Det er knyttet stor spenning til hvorvidt byrådsleder Raymond Johansen vil komme med ytterligere tiltak for Oslo senere mandag. Foto: Vidar Ruud

Vurdere tiltak

Direktoratets vurdering av smittesituasjonen i hovedstaden er at siden et stort antall mennesker i Oslos nabokommuner har arbeid i hovedstaden og er «avhengig av å oppholde seg i kommunen og bruke offentlig transport, vil måten Oslo håndterer situasjonen på, også få betydning for hele bo- og arbeidsfellesskapsområdet».

Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen, skriver i en e-post til VG at situasjonen med smitteutvikling i Oslo er alvorlig og har konsekvenser for øvrige kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen.

– I tillegg ønsker vi å be kommunene i Oslo-regionen vurdere behov for lokale tiltak, sett i lys av smittesituasjonen i Oslo, opplyser Skjerven-Martinsen til avisen.

TV 2 har forsøkt å få kontakt med fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland uten hell mandag.

Oslo-tiltakene

Fredag sendte direktoratet en tiltakspakke til Oslo for de neste 14 dagene.

Helsedirektoratet mener at Oslo bør innføre følgende tiltak så raskt som mulig:

1. Maks antall private samlinger: 5 pers (husstandsmedlemmer kan være flere)

2. Maks. antall personer på arrangementer: 50

3. Pålegg om bruk av hjemmekontor «for alle som kan» fra arbeidsgiver Oslo kommune (Helsedirektoratet oppfordrer statlige aktører om det samme)

4. Forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

5. Styrke etterlevelse av bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo.

6. Intensivert kontroll av serveringssteder, inkludert tilstrekkelig avstand mellom kunder både innendørs og i køen ved innslipp.

7. Stans i innslipp til utesteder kl. 22.

Helsedirektoratets vurdering av smittesituasjonen i hovedstaden er at spredningen «er nå den viktigste driveren for epidemien i Norge»

– Den bidrar også i vesentlig grad til at landet som helhet har fått en smittespredning som er høyere enn den grensen vi setter for å karakterisere andre land som «røde», skriver direktoratet i notatet.