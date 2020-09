Nå har Guardiola brukt fem milliarder, men TV 2s ekspert tviler på at problemet er løst

Manchester City har gravd dypt i lommeboken – nok en gang – for å forsterke forsvaret.

Rúben Dias blir Manchester City-spiller. Søndag kveld bekreftet Benfica at klubbene er blitt enige om en overgangssum for like i underkant av 800 millioner kroner. Bare kontraktsigneringen gjenstår før 23-åringen offisielt er klar. Tirsdag bekreftet Manchester City kjøpet på en seksårskontrakt.

STJERNESTOPPER: 187 centimeter høye Rúben Dias, som har spilt 19 A-landskamper for Portugal. Foto: Patricia De Melo Moreira

Nicolás Otamendi går motsatt vei for 167 millioner kroner, men avtalene behandles som to separate avtaler.

TV 2s fotballekspert forstår at Pep Guardiola er villig til å bruke store penger på Dias.

– Han er en av få, slik jeg ser det, særdeles gode midtstoppere. Det kunne vært han og kanskje tre, fire eller fem andre som er verdt noe lignende, mener Simen Stamsø-Møller.

– Jeg har ikke sett ham i mer enn ti kamper, men i de kampene har han stort sett vært feilfri og veldig dominerende. Han har tilstedeværelse, er fysisk god og bra med ballen. Han tikker de fleste boksene for å være en veldig god og moderne midtstopper, forklarer han.

Brukt fem milliarder

Det er langt fra første gang Guardiola punger ut for en forsvarsspiller. Dias blir den niende forsvarsspilleren han har hentet siden han tok over City sommeren 2016. Da om man ser bort fra spillerne som ikke har fått førstelagskamper.

Forsvarsspillere hentet av Guardiola med førstelagskamper Rúben Dias (71 mill. euro)

Aymeric Laporte (65 mill. euro)

João Cancelo (65 mill. euro)

Benjamin Mendy (57,5 mill. euro)

John Stones (55 mill. euro)

Kyle Walker (53 mill. euro)

Nathan Aké (45 mill. euro)

Danilo (30 mill. euro)

Angeliño (12 mill. euro) Kilde: Transfermarkt. NB! Overgangssummene bekreftes sjelden av klubbene, og kan sprike noe fra medierapportene.

Totalt har han brukt 452 millioner euro, ifølge overgangssummene nettstedet Transfermarkt opererer med. Etter dagens kurs utgjør det i overkant av fem milliarder kroner.

Selv om Stamsø-Møller er sikker på at Dias vil forsterke City-forsvaret, tviler han på at problemet er løst. For ekspertene til stadighet pekt på svakheter i forsvaret hos den engelske storklubben. Særlig i kamper mot andre gode lag.

Søndag mot Leicester kom svakhetene til syne igjen. Da slapp de inn fem mål på eget gress.

– En «no-brainer»

Baklengsmålene felte dem også da de røk ut av Champions League i august.

Direktør Txiki Begiristain med Ruben Dias. Foto: Manchester City

– Det tror jeg har mye med strukturen og spillestil å gjøre. Jeg har mye større tro på at Dias som enkeltspiller skal fikse ting mer enn Aké, som er en brukbar stopper, men jeg tror ikke han kan løse de store problemene City får i såpass mange kamper. Det blir nytt for ham og Guardiola skal sette et par, understreker Stamsø-Møller.

– De må fikse problemet på venstreback og finne ut hvem som skal spille på midtbanen. Maskineriet skal komme i gang og må smøres, poengterer han.

Samtidig er ikke TV 2s ekspert i tvil: Velger Guardiola å fortsette med to stoppere, vil Dias danne stopperparet med Aymeric Laporte (26). Franskmannen har hittil ikke spilt fordi han ble smittet av koronaviruset før sesongstart.

– Det er en «no-brainer.» De har fått tak i to stoppere på ganske samme alder, og det er ikke mye som skal til før de er blant verdens beste stoppere. Men vi får se. Én ting er å se lovende og bra ut, men det har vi sett før, også. Det er noen som ikke klarer det helt, understreker han.