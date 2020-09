Marte Bratberg må gjøre endringer etter skade

Lørdag kveld var det høy partyfaktor i H3 Arena på Fornebu da alle parene skulle danse showdans til uforglemmelige hits.

Festforberedelsene gikk dessverre ikke helt knirkefritt for Marte Bratberg (31) og dansepartneren Benjamin Jayakoddy.

Ble skadet

Dagen før sending ble Bratberg skadet under trening, og det viste seg at hun hadde pådratt seg muskelkrampe i ryggen, flere låsninger, samt at hun hadde forstuet brusken mellom ribbeina.

– Jeg visste ikke at det gikk an å få en slik skade en gang, sier Bratberg når TV 2 tar kontakt.

Paret, som lørdag danset til monsterhiten «Who Let The Dogs Out», var nødt til å gjøre endringer på dansenummeret i siste liten, blant annet fjerne ett av tre løft i koreografien.

Se Bratberg og Jayakoddys showdans i videovinduet øverst i saken.

Tar forholdsregler

Nå kan Bratberg avsløre at den samme skaden setter en stopper for de villeste stuntene denne uken også.

– Det gjør fortsatt vondt. Det gjør vondt når jeg ler, sover, ligger og går. Vi har vært nødt til å tilpasse denne ukens koreografi. Det blir for eksempel ingen løft, sier hun.

31-åringen innrømmer at det er kjipt å måtte ta dansen ned noen hakk, men at det er bedre enn å måtte gjøre endringer i siste liten også denne gangen.

MÅ ENDRE KOREOGRAFI: Denne uken blir det ingen løft i Bratberg og Jayakoddys dans. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det er sånt som skjer i Skal vi danse, og det er ikke synd på meg. Jeg motiveres av at Synnøve (Skarbø, journ.anm.) bristet ribbeinet for to uker siden, men nå er mye bedre, sier hun.

Hjulpet av adrenalinet

Paret fikk hele 31 poeng for sin dans lørdag, og Bratberg tror hun kan takke kroppens egen superkraft for akkurat det.

– Da vi danset gikk det fint, for da var jeg stappfull av adrenalin. Det var ikke før etterpå, da vi sto foran dommerne for å få poeng, at jeg kjente hvor vondt det faktisk gjorde, sier Bratberg før hun legger til:

– Det var faktisk litt moro, for Benjamin hadde nok glemt det litt han også, og holdt rundt meg der hvor jeg hadde vondt. Jeg forsøkte å trekke meg unna, men han fulgte etter, sier hun og ler.

Dansepartneren hadde skjønt fint lite før Bratberg forklarte det hele etter at de hadde forlatt dansegulvet.

– En tap-tap-situasjon

Denne lørdagen var det Kristin Gjelsvik (33) og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (26) som måtte forlate Skal vi danse. Paret fikk 25 poeng av dommerne, men ble til slutt det paret som fikk færrest sammenlagte poeng.

– Det er aldri kult når et eventyr som dette tar slutt, men det er en tap-tap-situasjon. Det hadde ikke vært kult om noen andre måtte dra heller, sa Gjelsvik etter at resultatet ble klart.

Dagen etterpå sammenlignet 33-åringen følelsen av å gå ut av Skal vi danse med kjærlighetssorg på Instagram.