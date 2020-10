Oslo-mann forsøkt drept – planla nytt drap seks minutter senere

Denne uken møtte fire unge menn i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk. Mannen de skal ha forsøkt å drepe er selv siktet for et annet drapsforsøk, som fant sted like etterpå.

Sent om natten fredag 10. april i år: Flere skudd blir løsnet mot en bil på Mortensrud i Oslo.

I bilen satt kun føreren, en mann i 30-årene. Politiet mener at fire unge menn i alderen 18 til 21 år står bak skuddene.

Denne uken har de sittet på tiltalebenken Oslo tingrett, anklaget for å ha forsøkt å drepe mannen i 30-årene. Dette er ikke første gang mannen i bilen er forsøkt drept.

I 2012 ble kameraten hans, Aqeel Shahzad (31), skutt og drept av en leiemorder på Ensjø i Oslo. Fornærmede fra skytesaken på Mortensrud satt også da i en bil, men kom seg unna med livet i behold.

Ble skutt etter i 2012

Den portugisiske leiemorderen som ble dømt for drapet på Ensjø i 2012 ble frikjent for drapsforsøk på mannen i 30-årene. Retten fant det ikke bevist at portugiseren hadde et forsett om å drepe noen andre enn Shazhad.

Likevel var det minst ett skudd som på kloss hold passerte hodet til mannen som mistet kameraten. Han kom selv uskadd fra hendelsen.

Mannen i 30-årene har tilknytning til et kriminelt miljø i hovedstaden. Han er straffedømt en rekke ganger tidligere.

Mannen har også flere ganger blitt utsatt fra voldelige angrep fra det politiet betegner som kriminelle miljøer.

Polititeori: Gikk direkte til motangrep

Tilbake til 10. april i år.

Etter de første skuddene på Mortensrud, gikk det bare en drøy time før politiet fikk meldinger om en ny skyteepisode i hovedstaden. Denne gangen på Bjørndal.

Politiet har hele tiden satt de to hendelsene i sammenheng. Politiadvokat Hilde Strand bekrefter overfor TV 2 at mannen som ble forsøkt drept i den første skyteepisoden, er siktet for drapsforsøk etter skytingen på Bjørndal. Tre yngre menn er også siktet i saken.

– Saken er ferdig etterforsket og overlevert stadsadvokaten for påtaleavgjørelse. Det er det jeg kan fortelle nå, sier Strand.

Selv om politiet setter de to hendelsene i sammenheng, har de etterforsket de to skytingene som ulike saker. Bakgrunnen for det skal være at den eneste personen som politiet direkte kan knytte til begge hendelsene, er mannen i 30-årene.

– Fremstår uprovosert

TV 2 er kjent med at mannen kun seks minutter etter at han ble skutt mot i bilen sin på Mortensrud, er fanget opp på et overvåkningskamera i nærheten av åstedet på Bjørndal.

Politiet mener bildene viser mannen sammen med personer som medvirket til eller utførte den andre skytingen. Planleggingen skal også ha skjedd her, seks minutter etter han ble skutt mot på Mortensrud.

Mannens bistandsadvokat Karianne Kybo Nesland ønsker ikke å kommentere siktelsen mot sin klient, men konsentrerer seg om den første skytingen, der mannen er fornærmet.

– Etter mitt syn fremstår dette som et helt uprovosert angrep. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Nesland.

TV 2 har vært i kontakt med forsvarerne til de fire som er tiltalt for det første drapsforsøket 10. april.



Samtlige nekter straffskyld etter tiltalen.

Saken ble ferdig behandlet i Oslo tingrett torsdag. Partene er kalt inn til domsavsigelse i Oslo tingrett fredag 16. oktober klokken 13.