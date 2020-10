Den billigste joggeskoen er best i test

Sportsbutikkene bugner av løpesko, og det kan være vanskelig å vite hvilket par du bør gå for. Ved hjelp av en tidligere proffløper og to ivrige amatører har TV 2 hjelper deg testet fem par bestselgere, i kategorien mengdetreningssko.

For at testerne skulle få et godt inntrykk av hvert enkelt par, startet de testingen allerede i vår. Dermed er det modellene som var tilgjengelige før sommeren som er prøvd ut.

Merkene skulle være kjent for de fleste. Adidas og Asics ble begge etablert så tidlig som i 1949, og har lange tradisjoner for produksjon av løpesko. I testen er det modellene Adidas Ultra Boost 20 og Asics Gel Nimbus 22 som er representert.

Nike stiller med sin Nike Air Zoom Pegasus 37, mens franske Hoka deltar med Hoka One Clifton 6. I tillegg testes også Saucony Triumph 17.

Over 100 mil

Testpanelet har solid løpeerfaring. Sindre Buraas er tidligere proffløper, har deltatt i VM og har en pers på 5000 meter på sterke 13.11. Kamilla Thoresen og Preben Giving er begge amatører, begge løper likevel flere mil i uka.

– Jeg håper jo at de fremtidige perseskoene ligger i den haugen som skal testes. Det hadde vært stas, sier Kamilla.

Panelet legger ut på både kortere og lengre turer på skoene. Til sammen løpes det over 100 mil.

Testkriterier: Støtdemping

Passform

Stabilitet

Løpsfølelse

Slitestyrke

Skoene fra Adidas faller umiddelbart i smak hos Preben.

– De sitter veldig godt på foten og har veldig god løpsfølelse, mener han.

Blir skadet

Hoka One Clifton er kjent for god demping, og testerne er enige. Samtidig mener de dette kan gi større fare for overtråkk.

– Hokaene er veldig gode på rolige turer, sier Preben.

Kamilla fikk derimot et uheldig møte med skoparet. På aller første løpetur mener hun at hun fikk en belastningsskade av skoene.

– Jeg fikk en skade i ankelen, og ble ikke hooka på Hoka hvis det er lov å si.

Kamilla synes i tillegg skoene var litt som å løpe på en tjukkas.

Hoka skriver «Det er første gang vi hører om belastningsskade fra skoene på første løpetur, og vi kan ikke gjøre annet enn å beklage.»

Det er likevel Asics som er testens taper. Panelet mener den er stabil og trygg, men litt tung og klumpete i forhold til de andre. Dermed blir det en treer på terningen.

Midt på treet havner både Hoka, Adidas og Saucony, som alle får terningkast 4.

Saucony får skryt for å være komfortabel og tåle ulikt underlag.

Enige om vinneren

Selv om løpsfølelse og passform er individuelt, er panelet enige om hvilket skopar som er testens beste. Nike, som er testens billigste, trekker det lengste strået og får terningkast 5.

Lett, men samtidig god demping. Den sitter godt på foten, og er komfortabel, til tross for at den er litt smal foran, ifølge løpsekspertene.