Japanske pannekaker med epleterte til dessert

Matformidler Britt Marlene Kåsin er gjestekokk i kjøkkenet. Oppskriftene er fra Bama.no

«Okonomiyaki» – Japansk kålpannekake med bacon

Okonomiyaki - fyldige og smaksrike japanske pannekaker! Okonomi betyr omtrent «bruk hva du vil» eller «hva du liker», og yaki betyr steke. Kål er hovedingrediensen, men du kan varere resten av fyllet og toppingen etter ønske.

Ingredienser:

4 personer

Røre:

4 dl hvetemel

2 egg

2 dl vann eller kraft

Fyll:

6 dl finsnittet hodekål

1 revet gulrot

100 g bacon skåret i strimler (valgfritt)

BBQ-saus:

5 ss HP-saus eller worchestersaus

4 ss ketchup

2 ts honning

2 ss soyasaus

Topping: 3 ss majones, eventuelt også skiver av reddik, vårløk i skiver, friske urter, grønnkålchips (Vend grønnkål inn med salt og olje. Legg på et bakepapirkledd stebrett og stek i varm stekeovn til grønnkålchipsen blir sprø.)

Fremgangsmåte:

Begynn med å blande alle ingrediensene til BBQ-sausen i en bolle, og sett den til side. Fortsett med røren, bland sammen hvetemel, egg og vann, slik at du får en tykk pannekakerøre. Finsnitt kålen i strimler eller biter og riv gulrot og vend inn i pannekakerøren.

Varm litt nøytral olje i en panne, på medium/høy varme. Hell røren i pannen, som til en pannekake. Stek i 2-3 minutter. Legg litt bacon over røren og snu kålpannekaken/okonomiyaken og stek videre i 2-3 minutter, til den er gjennomstekt. Legg den på en tallerken. Stek kålpannekaker av resten av røren. Tips: Steker du flere små kan du legge dem over på et bakepapirkledd stekebrett og holde dem varme i ovnen (ca. 100 grader) mens du steker resten av pannekakene. Server kålpannekakene med barbequesaus og majones og eventuelt skiver av reddik, vårløk og urter. Er du glad i syltet ingefær er dette også en ypperlig kombinasjon. Pannekakene kan også toppes med grønnkålchips.

Tips: Fin turmat. Hell røren i en termos som du pakker med deg i sekken, og stek den i stekepanne på bålet.

Enkel epleterte

Hemmeligheten til denne epleterten er gode norske epler som skjæres i tynne skiver før de legges «taksteinsvis» på butterdeigsbunnen. Hvis du ønsker kan du smøre litt vaniljekrem på bunnen før du legger på epleskivene, eller du kan legge på noen tynne skiver marsipan eller kransekakemasse.

Ingredienser:

Til 2 -3 personer

2 skiver butterdeig

2 norske epler

30 g sukker

30 g kaldt smør

Fremgangsmåte:

Tin butterdeigsplatene. Legg dem oppå hverandre og kjevl ut til en tynn leiv. Bruk en mellomstor tallerken som mal og skjær ut en sirkel, ca. 20 cm i diameter. Du kan også lage rektangulære strimler eller andre former. Legg butterdeigsbunnen over på et stekebrett med bakepapir og prikk bunnen med en gaffel. Del eplene i to og fjern kjernehuset. Skjær hver halvdel i jevne tynne skiver. Begynn langs med kanten av butterdeigen og legg epleskivene tett i tett, taksteinvis, og jobb deg inn mot midten. Dryss sukkeret jevnt over epleskivene og legg på kaldt smør i tynne skiver (bruk en ostehøvel). Stek terten midt i ovnen ved 210 grader i ca. 20 minutter. Serveres varm eller lun, gjerne sammen med vaniljeis.