Jens Petter Hauge er med i Norges tropp til Serbia-kampen

Bodø/Glimt-duoen Jens Petter Hauge (20) og Patrick Berg (22) er tatt ut på Norges landslag.

– Han har utviklet seg veldig raskt. Han spiller i et veldig bra lag. Det som gjør ham ekstra interessant er spilletypen han er. Han har litt x-factor, og slike spillere har vi ikke så mange av. Det føles riktig å ta ham med, sier landslagssjef Lars Lagerbäck om Jens Petter Hauge.

Tidligere har Hauge vært en fast del av U21-landslaget, men får nå være med A-landslaget. Berg fikk være med i den forrige troppen til kampene mot Østerrike og Nord-Irland.



Jens Petter Hauge stiller til pressekonferanse på Aspmyra klokken 11.45. TV 2 oppdaterer med intervju derfra.

Coventry-spiller Leo Skiri Østigård (20) er også med A-landslaget for første gang.

Dette er troppen

Keepere: Rune Almenning Jarstein, Ørjan Håskjold Nyland og André Hansen.

Forsvar: Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Birger Meling, Tore Reginiussen, Sigurd Rosted, Stefan Strandberg, Jonas Svensson og Leo Skiri Østigård.

Midtbane: Patrick Berg, Sander Berge, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Morten Thorsby og Martin Ødegaard.

Angrep: Erling Braut Haaland, Jens Petter Hauge, Joshua King og Alexander Sørloth.

Martin Ødegaard er tilbake i troppen etter å ha stått over forrige tropp grunnet skade. 26 spillere er tatt ut til kampene. Det er den største troppen Lars Lagerbäck har tatt ut som landslagstrener.

– Jeg synes han har levert godkjent i kampene han har spilt. Jeg hadde ikke forventet noe mer så raskt. Han er kommet til et nytt miljø og en stor klubb. Jeg snakket med ham etter den første kampen, sier Lagerbäck om Ødegaard.

Hele tre landskamper skal spilles under neste landslagssamling. Først ut er den viktige playoff-kampen mot Serbia som spilles 8. oktober. Etter dette venter to Nations League-oppgjør, først Romania, så Nord-Irland.

– Det blir jo litt spesielt. Vi skulle møtt dem for et halvt år siden og hadde veldig god kontroll på dem. De har tatt ut 30 spillere i tropen sin, og det er stort sett de samme som vi forventet å møte i mars, sier assistent Per Joar Hansen.