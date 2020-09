Deler ut 2,25 milliarder kroner i belønning til laksekommuner

Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond som ble opprettet i 2016.

Fondet ble opprettet for at kommunene og fylkene som legger til rette for at havbruksnæringen skal få en belønning for innsatsen.

– Landets oppdrettskommuner gjør en viktig jobb med å legge til rette for oppdrettsnæringen. I 2020 og 2021 vil kommunene få en rekordstor belønning for innsatsen. Nå er det klart hvordan første del av utbetalingen vil fordeles i høst, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fornøyd fiskeri- og sjømatminister, Odd-Emil Ingebrigtsen Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Over 3 milliarder

I 2020 deles det ut 2,25 milliarder kroner, og allerede neste år kommer ytterligere en milliard.

Til sammen skal over 3,25 milliarder fordeles, som er omtrent på samme nivå som med 2018-2019 utbetalingene.

– De samlede utbetalingene i år og neste år vil utgjøre 12,8 millioner kroner mer enn det kommunene fikk utbetalt fra Havbruksfondet i 2018 og 2019, sier Ingebrigtsen.

Det er 140 kommuner og 7 fylkeskommuner som nyter godt av laksemilliardene.

Frøya topper

Frøya kommune i Trøndelag er den kommunen som får mest.

I høst vil det tikke inn over 86 millioner kroner på kontoen. Neste år kommer mer penger, og anslått sum for tidsrommet 2020 - 2021 er nærmere 125 millioner kroner.

– Det er selvfølgelig helt fantastisk, sier Kristin Furunes Strømskag (H) ordfører i Frøya kommune.

STOR VEKST: – Pengene skal brukes på en fornuftig måte, sier ordfører Kristin Furunes Strømskag i Frøya kommune. Foto: Privat

Hun var ikke klar over hvor mye penger som kom i år før hun fikk en telefon fra TV 2 Nyhetene.

– Pengene er ikke inne i kommunens budsjetter og er derfor ikke brukt opp på forhånd, sier Strømskag.

Frøya har sammen med nabokommunen Hitra over femti prosent av den samlede lakseproduksjonen i Trøndelag.

Babyboom under pandemien

Kommunen opplever en formidabel vekst, en av de høyeste i hele Trøndelag.

– Jeg kan fortelle deg at det er babyboom i år med 70 barnefødsler. Vi er en av Trøndelags største vekstkommuner og det merkes godt med tanke på fremtidige investeringer, forteller ordføreren.

I 2005 hadde kommunen fire tusen innbyggere, nå er dette økt til fem tusen to hundre.

– Laksemillionene skal gå til utbygging av barnehageplasser og skoler. Pengene skal forvaltes på en god måte, sier Kristin Furunes Strømskag, ordfører på Frøya.

Ikke alle kommunene kan vente seg en økning i utbetalinger. Mange kommune får en tilbakegang. Forklaringen kan ha med mindre produksjon enn tidligere.

STORE INNTEKTER: 2,25 milliarder utbetales i høst. En ny milliard kommer neste år.

En av disse er Sortland kommune i Nordland som får halvert sitt beløp fra drøye 40 millioner i 2018 - 2019 til rundt 20 millioner for de neste to årene.

Minst utbetaling av de 140 kommunene får Surnadal med rundt 641 tusen laksekroner.

400 mill. til fylkene

Når det gjelder laksemillioner til fylkeskommunene er de anslått summene for 2020 - 2021 fordelt slik:

Troms og Finnmark 100 702 634

Vestland 89 472 248

Nordland 79 041 371

Trøndelag 78 458 724

Møre og Romsdal 31 740 577

Rogaland 22 991 466

Agder 3 842 979

Ny produksjonsavgift i 2022

Kommunene vil fra og med 2022 få 40 prosent av salgsinntektene. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift.

Avgiftssatsen er satt til 40 øre per kilo laks, og er anslått å gi kommunene inntekter på rundt 500 millioner kroner årlig.

– Kommunene vil få mer stabile og forutsigbare inntekter. Hittil har det vært høyst varierende hvor mye kommunene har fått. Med produksjonsavgiften svarer vi opp et mangeårig ønske fra oppdrettskommunene selv, sier Odd-Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister.