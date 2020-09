Programleder dømt til fengsel etter å ha vært voldelig mot taxisjåfør

En kjent norsk medieperson må 14 dager i fengsel etter at han spyttet en taxisjåfør i ansiktet og deretter dyttet ham.

For rundt et år siden, nærmere bestemt lørdag 21. september 2019, gikk en kjent programleder i et sentrumsnært strøk i Oslo.

I fire-tiden møtte han en taxisjåfør, og ifølge dommen oppstod det en situasjon som endte i et basketak.

Hadde vært på fest

Den tiltalte forklarte at han hadde vært på jobbfest og var beruset da hendelsen fant sted.

Programlederen hadde kjøpt en brus på vei hjem og nesten drukket den opp, før han kastet den foran en taxi som kjørte.

Taxisjåføren bråstoppet foran flasken og sveivet ned ruten og spurte «hvorfor gjorde du det». Tiltalte skal da ha svart «fordi du er stygg».

Den tiltalte har erkjent at han deretter spyttet inn i bilen til taxisjåføren. Taxisjåføren mener at spyttet var rettet mot ham, og traff ham i ansiktet.

Et vitne har også sagt hun så tiltalte spytte inn i bilen.

Endret tiltale

Deretter oppstod det noen situasjoner som resulterte i en opphetet diskusjon og ordveksling, hvor sjåføren endte i bakken.

Taxisjåføren har tidligere forklart at tiltalte slo og sparket ham mens han lå på bakken.

På bakgrunn av en usikker bevissituasjon på dette punktet, endret aktor tiltalen slik at den ikke lenger gjaldt at tiltalte skal ha slått eller sparket ham.

I den opprinnelige tiltalen stod det nemlig følgende:

«(...) spyttet ham på kinnet og dyttet ham slik at han falt på bakken, samt slo og/eller sparket ham».

Dette ble altså endret, slik at programlederen kun var tiltalt for å ha spyttet på ham og dyttet ham så han falt.

Fikk strafferabatt

Et vitne, tiltaltes kjæreste, sier hun greide å skille dem en gang og prøvde å få tiltalte med hjem. Da forklarte samboeren at taxisjåføren ropte noe som gjorde at de på ny barket sammen.

Det oppstod da et nytt basketak og tiltalte la sjåføren i bakken. De ble etter kort tid skilt av en ny person som kom til stedet.

Denne personen vitnet også i retten, og sa at tiltalte var den mest aggressive. Vitnet så derimot ikke at ble utøvd en annen form for vold mellom dem.

Retten mener at den profilerte mediepersonligheten har spyttet taxisjåføren i ansiktet og deretter dyttet ham.

Det står følgende i dommen, som kom i forrige uke:

«Retten finner det bevist at tiltaltes adferd var uprovosert og under ruspåvirkning. Videre skjedde hendelsen i det offentlige rom og ovenfor en person som var på jobb. Dette er skjerpende omstendigheter.»

På grunn av lang behandlingstid hos politiet og fordi tiltalte erkjente straffskyld, ble dommen redusert fra bettinget fengsel i 20 dager, til bettinget fengsel i 14 dager.

Medieprofilens advokat, Svein Holden, sier følgende:

– Fra min klients ståsted er det viktig at aktor endret tiltalen til det som faktisk skjedde. Det var ingen slag eller spark. Han beklager videre sterkt at han spyttet mot, og ga fornærmede et dytt i brystet. Saken vil ikke bli anket.