Siktede var venn av avdøde

Mannen som er siktet for drap i Sarpsborg skal ha vært i hyppig kontakt med den avdøde.

Den drapssiktede mannen i 30-årene ble pågrepet søndag, etter at en mann i 50-årene ble funnet død i en leilighet den 23. september.

Politiet skriver i en pressemelding at etterforskningen så langt har avdekket at de to var hyppig kontakt i tiden før det de mener er en drapshandling fant sted.

De jobber nå med å få på plass en tidslinje for siktedes og avdødes bevegelser de siste to ukene. Politiet mener de vet omtrent når drapet har blitt begått.

POLITIADVOKAT: Anders Svarholt er politiadvokat på drapssaken. Foto: Thomas Evensen/TV 2

– Det vi har klart er når og hvordan drapet har skjedd, men jeg ønsker av hensyn til etterforskningen å ikke kommentere dette per nå, sier politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt til TV 2.

Skader forenelig med drap

Den avdøde mannen ble funnet i en leilighet i Moss onsdag i forrige uke. Han hadde ligget død noen dager før han ble funnet.

Kroppen ble sendt til obduksjon, og de foreløpige rettsmedisinske undersøkelsene viste skader forenelig med drap. Politiet slo dermed drapsalarm og iverksatte etterforskning.

Politiet sto en periode uten mistenkte i saken, men pågrep den nå siktede mannen i 30-årene tre dager senere, lørdag ettermiddag.

– I gjennom helgen har etterforskningen avdekket flere opplysninger som vi mener styrker mistankegrunnlaget. Det dreier seg om bevegelser hos den avdøde og siktede, det går på kontakt mellom siktede og avdøde, og det går på tekniske funn, sier Svarholt.

Han ønsker ikke å svare på om politet har beslaglagt et drapsvåpen.

Nekter straffskyld

Den siktede mannen stiller seg uforstående til drapsanklagen, og nekter straffskyld etter siktelsen.

Han har blitt avhørt av politiet. Frem til nå har vedkommende vært lagt inn på sykehus, men vil bli overført til ordinært fengsel i løpet av mandagen, opplyser politiet.

Han er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Politiet gjør nå undersøkelser av den siktede mannens bolig, eiendeler og kjøretøy. De har allerede gjort funn som de mener styrker mistankegrunnlaget.