Knallstart på høstferien: – Masse sol og gode temperaturer

Mange får en solfylt start på høstferien, før været snur om flere steder i landet denne uken. – Det blir uten tvil best i Nord-Norge, melder meteorolog Lillian Bergheim.

– Det er en veldig fin dag de aller fleste plassene på mandag, sier vakthavende meteorolog i Storm, Lillian Bergheim.

Det lover godt for mange østlendinger som har høstferie i uke 40.

Gode temperaturer

– Det er et høytrykk over Russland som holder rygg over store deler av Skandinavia. Den dirigerer ganske milde luftmasser innover hele landet, sier Bergheim.

Det er snakk om Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag i tillegg til sørlige deler av Nordland.

Den milde luftmassen fører til gode temperaturer i store deler av landet i slutten av september.

– Temperaturen er ventet å komme opp i en 17-20 grader i løpet av mandag, sier Bergheim.

Unntaket er nord på Østlandet der det er flere skyer og litt kjøligere med 15 varmegrader.

– Men, det er generelt masse sol og gode temperaturer i dag!

Det er også pent vær i Troms og Finnmark.

– Det er ikke fullt så varmt, men fortsatt rundt 15 grader midt på dagen de aller fleste plasser.

Best i nord!

Høytrykket over Russland dominerer over Nord-Norge utover uken, og tar med seg mye fint vær.

– Fra Nord-Norge er det fralandsvind, med sørøstlig vindretning. Det fører til oppholdsvær og lange perioder med sol, i hvert fall onsdag, sier Bergheim.

Vinden kan ta seg opp på utsatte kyst- og fjordstrøk.

Ellers holder det seg mildt for årstiden.

– Temperaturen ligger generelt på fra 14 til 15 grader stort sett hele uken. Det blir litt kaldere på Finnmarksvidda med ti til tolv grader. Det blir generelt en god uke i Nord-Norge, sier meteorologen.

Blir gråere i sør

– For Vestlandet, Sørlandet og Østlandet sin del så er det lavtrykk og fronter som kommer fra vest og sør, sier Bergheim.

Det betyr at det blir perioder med regn og regnbyger i hele Sør-Norge fra tirsdag.

Nord for Østlandet og i Trøndelag slipper derimot unna.

Tirsdagen blir litt kjøligere med temperaturer opp mot 15 til 16 grader på Østlandet og Vestlandet.

Trøndelag får det varmere med rundt 18 grader.

Nedbøren fortsetter på utover uken, og inn mot helgen.

– Det er fordi det kommer vind som blåser fra sørøst. Da får Sørlandet og Østlandet regn, mens Vestlandet og Trøndelag blir liggende i le.

Det blir generelt grått østafjells.