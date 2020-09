Forskere: Fedme øker risikoen for alvorlig koronasykdom

Ny forskning viser at det er en sammenheng mellom fedme og alvorlig koronasykdom. Professor mener det viser at overvektige bør behandles som høyrisiko-pasienter.

En ny studie viser for første gang at det er en tydelig sammenheng mellom økende kroppsmasseindeks (BMI) og risiko for å bli smittet og alvorlig syk av koronaviruset.

Forskerne så også at røykere er en høyere risiko-gruppe.

Dødeligheten øker drastisk

– Studien sier for første gang at BMI kanskje er en direkte årsak til at man får alvorlig covid-19 sykdom. Det er gøy at norske forskere er med på en så god publikasjon, sier UiO-professor og leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, Jøran Hjelmesæth.

Det er en norsk og britisk forskergruppe som står bak funnet, som ble publisert i tidsskriftet Circulation.

– Det som er viktig med fedme, som vi nå vet, er at fedme gir opp til femti prosent økt risiko for å få sykdommen. Det er nærmere dobbelt så høy risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19, også er det kanskje fra 50 til 100 prosent økt risiko for å komme på intensivavdelingen hvis man har fedme. Og til slutt, som kanskje er det værste, så er dødeligheten femti prosent høyere hos de som har fedme, sier Hjelmesæth.

Han sier at forskningen viser at fedme er ingen spøk.

Studerte genetiske variasjoner

Tormod Rogne fra NTNU var en av forskerne bak studien.

Han sier studien skiller seg ut fordi de ikke brukte de vanlige metodene:

– I en tradisjonell studie ville det vært typisk å sammenligne overvektige med ikke-overvektige, så ser man hvordan disse to gruppene har størst risiko for å få alvorlig covid-19. Et problem med den type studie er at det vil alltid være flere ulikheter mellom de to gruppene utover bare vekt, som hvordan livsstil og kroniske sykdommer vil påvirke vekten din, sier han.

Han påpeker at det har vært vanskelig å vite om det er vekten i seg selv eller andre faktorer som påvirker resultatene i studien.

– Det vi gjorde var at vi i stedet så på genene til studiedeltagerne, fordi det er en rekke genetiske variasjoner som øker risikoen for at man blir overvektig. Det viktige poenget er at mat og mosjon ikke vil påvirke genetiske variasjoner du arver ved befruktning. Så da har vi to grupper som er helt like bortsett fra selve vekta.

Bør behandles som høyrisiko

– Hvordan påvirker studien behandlingen til de som blir smittet av covid-19?

– Forskningen burde påvirke helsepersonell til å bedre forstå at overvektige som kommer inn med sykdommen må behandles som såkalt høyrisiko-pasienter, og tas ekstra godt vare på, sier Hjelmesæth.

Han mener dette er et farevarsel som gjør at man bør vurdere om personer med fedme må passes ekstra godt på og beskyttes:

– For eksempel i form av en god vaksineutvikling for å forebygge at de får covid-19, sier professoren.

– Hva bør de med overvekt gjøre?

– De med en BMI over 30 bør passe på seg selv i minst like stor grad som oss andre. De bør passe på isolasjon, og spesielt hvis de har symptomer selv, og de bør følge regler som helsedirektoratet og andre gir. I tillegg så må jeg også si at det er behov for mer, god forskning som denne.

Tormod Rogne mener at informasjonen bør spres til alle helseinstitusjoner.

Røykere er underrepresentert

Studien viser også at røykere er en utsatt gruppe når det gjelder koronaviruset.

– Vi brukte samme teknikken og så på genene, og vi fant det at røykere sammenlignet med ikke-røykere har en økt risiko for å få alvorlig covid-19.

Det har tidligere vært tvil om røykere har økt risiko for å bli smittet og alvorlig syke.

– Det har vært en del forvirring fordi en del rapporter har sagt at røyking er underrepresentert i statistikken for dem som har testet positiv og blitt innlagt på sykehus med korona, men det er det nok flere ting som kan være med på å forklare det fenomenet.

Rogne sier at det kan skyldes en kombinasjon av hvem som har hatt muligheten til å teste seg og å delta på forskningsstudier.

Han påpeker at røykere også har hatt en tendens til å være underrepresentert før pandemien:

– Så det dreier seg heller om en skeivhet i hvem som har blitt inkludert i studiene, sier han.