Hauge reagerer på hets fra Glimt-supporter

Etter en svak feilpasning fra Hauge mot slutten av kampen på Aspmyra, gjallet det fra en hissig nordlending på tribunen:

– JP. Du e i Bodø einnu.

Antydningen fra supporteren om at han ikke hadde hodet sitt i Glimt, fikk stjerneskuddet til å tenne.

– Ja, jeg reagerte litt på den?

– Hvorfor det?

– Nei, fordi jeg har vist hele sesongen at hodet mitt er her. At jeg blir litt sliten og spiller litt en litt dårligere andreomgang synes jeg de bare må takle. Den første omgangen jeg leverer er god nok, og viser at jeg er her, sier han bestemt.

Han ble omfavnet av fansen da han valgte å si nei til Cercle Brügge i sommer for å bidra til seriegull til Glimt. Men nå mener han at situasjonen er helt annerledes. Derfor vil det være enklere om det kom et tilbud fra en storklubb før vinduet stenger på mandag.

– Det er klart det blir et tøft valg uansett. Men nå ser det veldig bra ut med seriegullet. Og jeg føler jeg har bidratt til at det er så godt som i boks. Så hvis jeg reiser ut nå så er jeg klar og motivert for det.

De siste dagene har kontoene hans på Instagram og Twitter flommet over av kommentarer fra fans fra mange land som vil ha han til sine respektive klubber. Spesielt Milan-fansen har vært ivrige. Èn av dem hadde allerede animert et bilde av Hauge i Milan-drakt som han postet i freden til Hauge.

– Hva synes du om det bildet?

– He, he. Det var et kult bilde. Ja, et kult bilde, ler han.

– Du kledde den?

– Ja, takk, smiler han lurt.

Han er overveldet over responsen fra publikum i Europa.

– Å føle seg ønsket er bra. Det ser jeg på som ekstremt positivt. Det synes jeg bare er bra.

– Så du legger merke til alle meldingene?

– Ja, det er vanskelig ikke å gjøre det. Jeg har vel en fire fem tusen kommentarer på det siste bildet mitt på Instagram. Å lese gjennom alle rekker man jo ikke, men man får jo selvsagt med seg at det kommenteres og at man tagges her og der.

– Jeg bruker det som motivasjon. Og det er derfor man spiller fotball. Man vil bli lagt merke til, og at fansen liker se deg spille.

– Var VIF-kampen din siste match på Aspmyra?

– Det vet man aldri, men jeg blir overrasket om jeg ikke spiller her neste søndag.

Treneren

Mandag formiddag tas landslagstroppen til Seriba-kampen ut. Flere og flere har meldt seg på Jens Petter Hauge-toget, og forventer at lynvingen får en plass i Lars Lagerbäcks tropp.

– Jeg håper at Patrick Berg er inne, og jeg håper at Jens Petter Hauge er inne. Jeg synes iallfall at de bør være aktuelle, mer skal jeg ikke si om den saken, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Hauge selv er klar dersom navnet hans skulle bli lest opp mandag.

– Da er jeg klar til det. Om ikke så blir jeg forhåpentligvis tatt ut på U21-landslaget, sier Hauge.