«Tom» (28) fikk sparken etter denne Tinder-meldingen

Fredag publiserte Sydney-kvinnen Ebonie Sanderson (26) flere meldinger og opptak hun hadde fått fra en mann på Tinder hun kalte «Tom».

I meldingene og opptakene, som hun la ut på Instagram, er han rasende etter at hun takket nei til å ha sex med ham.

– Du er faktisk en feit, jævla gris. Vet du hva? Takk! Du sløste bort tiden min, sier han.

Og:

– Du er jævlig stygg. Rumpa di ser ok ut, og du hadde blitt ett ligg. Du hadde bare blitt ett jævla ligg fordi du er en ekkel, feit gris.

Like etter skrev han dette i en melding:

– Vi ses, du stygge, feite, tidssløsende hore.

Sanderson la ut opptak og skjermdumper fra samtalen på Instagram.

Hør opptakene i innlegget under (bla til høyre i innlegget):

Sparket på dagen

Det tok ikke lang tid før innlegget ble snappet opp av de kjente feministene Clementine Ford og Nadia Bokody, som fredag kveld delte det videre og fikk det til å spres på nett.

Allerede lørdag morgen varslet det Sydney-baserte logistikkselskapet Invenco at de har sparket 28-åringen.

Invenco-direktør Dave Scott sier til Daily Mail Australia at han umiddelbart gjenkjente «Tom» sin stemme i Instagram-innlegget som ble spredt som ild i tørt gress.

– Jeg leste gjennom kontrakten hans og så at dette er en grovt uaktsom handling, og at han ikke er skikket til å jobbe hos oss. Vår arbeidsplass har ikke plass til folk som behandler kvinner så respektløst, sier han.

TOK GREP: Invenco-direktør Dave Scott. Foto: Invenco

Scott sier at han har fire døtre mellom ti måneder og ni år.

– Det var det første jeg tenkte på, og blodet mitt kokte av tanken på at noen noensinne prater til ei av de små jentene mine på den måten, sier han.

Dave Scott sparket mannen så fort han hadde sett Instagram-innlegget.

– Jeg sa ham opp med umiddelbar virkning klokka 08.53 lørdag morgen, sier han.

Kastet ut av Tinder

28-åringen får også det glatte lag av Tinder, som bekrefter overfor News.com.au at brukerprofilen hans er blitt slettet.

– Vi tar våre medlemmers trygghet og sikkerhet svært alvorlig, og vi har nulltoleranse for trakassering på nett. Den aktuelle profilen ble fjernet fra Tinder etter å ha blitt rapportert, sier en talsperson.

LANGET UT: En skjermdump fra Ebonie Sanderson og Thomas McGuirks Snapchat-samtale. Foto: Skjermdump

Overrasket over å ha gått viralt

Sanderson sier at hun aldri hadde forestilt seg at innlegget hennes skulle bli sett av så mange, og forteller at flere kvinner har kontaktet henne og hevdet at de er blitt trakassert av «Tom».

Hun hyller Invenco for å ha tatt grep.

– Han fortjente å miste jobben sin. Direktøren gjorde en strålende jobb ved å ta grep og sparke ham på flekken, sier hun.