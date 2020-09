Game of Thrones-stjerne har blitt pappa

31-åringen fra Reykjavík spilte rollen som «Gregor Clegane», bedre kjent som «The Mountain», i suksessen Game of Thrones fra 2014 til 2019.

I serien er Björnssons karakter kjent for sine bestialske drap, sin lojalitet til «Cersei Lannister» – og for en av de bedre slåss- og dødsscenene i den åttende og siste sesongen.

– Frisk og sterk

I mars annonserte skuespilleren at han og kona Kelsey Henson ventet sin førstefødte. Björnsson datteren Theresa fra et tidligere forhold.

«Jeg blir rikere. Jeg kunne ikke vært mer glad», skrev 31-åringen den gang – som er 206 centimeter på sokkelesten.

26. september fikk paret en frisk og sterk sønn. Björnsson opplyser at gutten veier 3530 gram og er 52 centimeter lang – og sier samtidig at navnet vil bli avslørt senere.

Björnsson møtte sin nåværende kone i 2017, og året etter giftet paret seg. De kom i snakk da Henson, som er 158 centimeter høy, hadde bedt om et bilde sammen med stjernen på 206 centimeter.

Redd sin egen karakter

I 2015 vant Björnsson konkurransen World Strongest Viking i Gudbrandsdalen. Der løftet den da 26 år gamle skuespilleren blant annet en tømmerstokk på 650 kg. Også i 2018 ble han kåret til verdens sterkeste mann.

Da TV 2 møtte ham den gang, fortalte Björnsson at han ble skremt av sin egen rollefigur «The Mountain», blant annet da han tidlig i serien drepte karakteren «Oberyn Martell» ved skise hodet hans til det sprengte.

– Det både så og føltes så ekte for meg at det skremte meg. Samtidig var det en av de opplevelsene i livet du aldri glemmer, sa Björnsson i et intervju med God kveld Norge i 2015.