Mourinho med stikk til Solskjær

Det hele startet med Tottenhams Europaliga-kvalikkamp mot Shkendija i Makedonia. Der avdekket José Mourinho og Joe Hart at målene var for små. Bildet av en Mourinho som strakk seg etter tverrliggeren gikk viralt.

Etter at Manchester United vant på heldig vis mot Brighton lørdag, spøkte Ole Gunnar Solskjær med managerkollegaen.

Brighton traff treverket hele fem ganger. Med et glimt i øyet sa Solskjær at de måtte være glade for at Mourinho ikke hadde vært der for å måle målstengene.

Før Tottenhams kamp mot Newcastle så Mourinho det til sitt snitt å svare United-manageren da han fikk spørsmål om han hadde målt målstengene.

– Nei, for jeg vet at målstengene er i orden. Jeg tror Ole var så overrasket og glad for det som skjedde med laget hans at han dro den spøken, innledet Mourinho i intervju med Sky Sports.

– Men jeg forstår at målstengene ikke er viktige for ham. For ham er det som er viktig størrelsen 16-meteren. Han ville aldri akseptert å spille med en 15-meter. Jeg tror han hadde foretrukket en 20-meter. For ham ville det vært bedre, fortsatte Mourinho.

Trolig siktet han til at Manchester United fikk mange straffer forrige sesong, noe de også fikk etter at kampen var avblåst mot Brighton etter en VAR-sjekk.

Etter kampen mot var ikke Mourinho i like godt humør. Laget hans hadde rundspilt Newcastle, men mistet seieren på overtid etter en sterkt kritisert dommeravgjørelse. Selv ville ikke portugiseren si så mye – tilsynelatende fordi han ikke ville bøtelegges av Det engelske fotballforbundet (FA).

– Jeg kommer ikke til å kommentere på den. Kampen er over, og jeg vil ikke snakke om det. Om jeg vil gi bort penger gir jeg det til veldedige organisasjoner, ikke til FA, sa han til Sky Sports.