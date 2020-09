Fotballryktene: United planlegger sjokkovergang for stjernespiller

N'Golo Kanté kan gjøre som Nemanja Matic gjorde i 2017. Ifølge Daily Mail kan franskmannen ende opp i en sjokkovergang til Manchester United. Rødtrøyene skal allerede ha tatt kontakt med Kantés representanter. Avisen hevder at Chelsea skal være villig til å selge den løpssterke midtbanespilleren for riktig pris, men hele overgangen skal visstnok være avhengig av at Kanté godtar et lønnskutt.

I helgen var Joshua King tilbake på banen for Bournemouth etter en lang sommerferie. I sommer har det handlet om å finne en ny klubb for spissen, som forrige sesong rykket ned fra Premier League. King har blitt ryktet til flere Premier League-klubber, og ifølge The Guardian har José Mourinho nå sett seg ut nordmannen som et perfekt alternativ for Harry Kane.

Leeds United har fått en solid start på årets Premier League-sesong, men det stopper ikke klubben å bruke penger. Marcelo Bielsa skal ifølge Football Insider ha et ønske om at ledelsen legger inn et bud på Norwich-spiller Todd Cantwell.

Antonio Rüdiger har havnet i fryseboksen hos Frank Lampard. Tyskeren har ikke startet én eneste kamp etter at Premier League startet opp igjen. Nå skal Chelsea ønske å bruke ham som en del av overgangen som sender Declan Rice motsatt vei. West Ham skal nemlig være en beundrer av Rüdiger ifølge The Sun.

I 2019 var Daniel James nære ved å bli Leeds United-spiller. Noen måneder senere ble han klar for Manchester United, men lynvingen har slitt med å slå gjennom hos rødtrøyene. Nå kan 22-åringen likevel bli Leeds-spiller i det som trolig blir et utlån mellom klubbene, hevder Sky Sports.

Samme nettsted hevder at Andreas Pereira også kan være på vei ut av dørene på Old Trafford. Brasilianeren skal være ønsket av italienske Lazio.

Sky Sports har også fått opplysninger om at Arsenal skal ha fått avslått et bud på 330 millioner kroner på Lyon-spiller Houssem Aouar. Lyon-ledelsen skal ha avslått budet kontant, og svart summen var langt unna det franskmennene kommer til å selge midtbanespilleren for.