Slik svarer motstanderne etter skattesjokket

«Rekk opp hånden om du har betalt mer i føderal skatteinntekt enn president Trump», lyder Twitter-meldingen fra den demokratiske senatoren Chuck Schumer natt til mandag.

🙋‍♂️ if you paid more in federal income tax than President Trump. https://t.co/4Q1nQmHSWa — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 27, 2020

Han er blant dem som reagerer på avisen New York Times' artikkel søndag der de hevder å sitte på detaljert skatteinformasjon om Donald Trump fra over to tiår.

Bidens valgkamp svarer

Ifølge avisen forteller materialet de sitter på en helt annen historie enn det Trump vanligvis sier om sin egen økonomi, og de skriver deriblant at han ikke har betalt inntektsskatt i det hele tatt i 10 av de siste 15 årene.

Også Trumps utfordrer Joe Bidens valgkamp har kommentert nyheten på Twitter, i en melding som er delt av presidentkandidaten selv.

Der lister de opp gjennomsnittsskatten til forskjellige yrker, før de avslutter med Trumps inntektsskatt året han vant valget, 2016, som da var på 750 dollar, om man skal tro New York Times.

– Nesten ikke mulig å forestille seg

Bill Pascrell Junior, som har ledet demokratenes arbeid med å få tak i Trumps skattepapirer i den amerikanske kongressen siden begynnelsen av 2017, omtaler reportasjen som massiv.

– Den bekrefter noen av våre verste frykter. Donald Trump har brukt hele sitt liv på å misbruke skattesystemet til å lyve, jukse og stjele på et nivå som nesten ikke er mulig å forestille seg, skriver han på Twitter.

– Forakt for arbeidende familier

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har også sagt sitt på Twitter.

– Det er et tegn på president Trumps forakt for arbeidende amerikanske familier at han har brukt årene til å misbruke skattesystemet mens han får gjennom en av republikanernes skattesvindler for de rike, som gir 83 prosent av godene til den rikeste prosenten, skriver hun på Twitter.