New York Times: Har ført omfattende skattefradrag på dette

Sent søndag kveld publiserte New York Times de første artiklene om USAs presidents økonomi de siste 20 årene. De hevder å sitte på svært detaljert skatteinformasjon om Donald Trump, og hevdet søndag at han har betalt svært lite i skatt de siste årene, deriblant skarve 750 dollar i inntektsskatt det året han ble valgt som president.

Trump: – Falske nyheter

På en pressekonferanse samme kveld avviste Trump påstandene fra storavisen kategorisk som falske nyheter. Også en advokat fra Trump-organisasjonen har omtalt det meste som fremkommer hos avisen som feilaktig, uten å gå i detalj på hva som er feil.

Søndag fortalte New York Times hvordan hårstylister, dyre duker og fly har spilt en sentral del i Trumps liv de siste årene.

– Selv da han meldte om tap har han greit å leve på luksuriøst vis ved å ta skattefradrag på det de fleste vil se på som personlige utgifter, inkludert på bolig, fly og 70.000 dollar i hårstyling for TV, skriver avisen.

Store summer på hårstyling

Avisen beskriver hvordan Trumps eksklusive golf- og feriested Mar-a-Lago, som han meldte flytting til i fjor, har blitt brukt til dette.

FORRETNINGSUTGIFT: Ifølge New York Times reduserte Trumps hårutgifter under TV-programmet «The Apprentice» hans skattbare inntekt. Bildet er tatt i anledning deltakerutvelgingen i sesong 2 i år 2004. Foto: Frank Franklin Ii

– Som bedrift er dette også kilden til millioner av dollar i utgifter som trekkes fra skattbar inntekt, deriblant 109.433 dollar for sengetøy og sølv og 197.829 dollar i landskapsarkitektur i 2017, skriver avisen.

New York Times nevner lignende utgift på 210.000 dollar, relatert til fotografering på eiendommens arrangementer, blant annet på Trumps nyttårsfest i 2016.

Hårklipp og -styling er også blitt ført krevd skattefradrag på, deriblant 70.000 dollar (668.000 kroner) for Trumps sveis under hans tid på TV-programmet «The Apprentice».

Over 907.000 norske kroner, betalt til Ivanka Trumps favorittfrisør og -stylist, er også skrevet av som fradragsberettigede utgifter av ni Trump-bedrifter gjennom årene.

Det amerikanske skattevesenet IRS krever at slike utgifter må være «ordinære og nødvendige» for å kreve fradrag på. Ifølge New York Times brukes denne runde ordlyden ofte i vid forstand av bedriftseiere.