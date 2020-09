TikTok får pustepause i USA – dommer blokkerer Trump-grep

Bare timer før mobilappen til TikTok etter planen skulle fjernes fra amerikanske mobilapplikasjonsnettbutikker kommer beskjeden om at grepet til USAs myndigheter blir blokkert av en dommer, skriver The Washington Post.

Ifølge avisen er dette andre gang på kort tid at Trump-administrasjon går på en smell i konflikten mot kinesiske sosiale medier-tjenester. Sist helg fikk amerikanske myndigheter heller ikke medhold i å blokkere appen WeChat.

– Ensidig avgjørelse

Søndagens TikTok-nyhet kom overraskende på, og dommer Carl Nichols, som ble utnevnt av Trump i fjor, var ikke ventet å komme med sin avgjørelse før mandag.

Ifølge avisen setter den føderale dommeren nå en midlertidig stopper for det som skulle ha skjedd søndag, men valgte samtidig å ikke stanse ytterligere grep fra amerikanske myndigheter som trer i kraft 12. november. Da vil appen etter planen bli blokkert fra all bruk.

Søndag stilte dommeren spørsmål ved Trumps presidentordre om å stenge TikTok ute fra det amerikanske markedet.

– Dette var stort sett en ensidig avgjørelse med veldig liten mulighet for saksøker å bli hørt, uttaler dommeren.

Trump har uttalt at det er sikkerhetsspørsmål rundt kinesiske mobilapplikasjoner som står bak avgjørelsen om å stenge ute appene TikTok og WeChat. Dette skulle egentlig skjedd allerede 20. september, men amerikanske myndigheter utsatte TikTok-utestengelsen med en uke da Trump tilsynelatende gikk god for en midlertidig avtale som ville gi appen amerikanske eiere, deriblant selskapene Oracle og Walmart.

Frykter brukerdata på avveie

Per nå er det uklart hva som skjer videre i salgsdiskusjonene. Ifølge The Washington Post er USAs president, TikTok-eier ByteDance og Oracle uenige om den fremtidige eierstrukturen. ByteDance mener på sin side at de forstatt vil eie en majoritet i selskapet, mens Oracle mener en avtale vil skje uten ByteDance med.

USAs president har sagt at han ikke vil godkjenne en avtale om ByteDance er involvert, og det amerikanske justisdepartementet anklager det kinesiske selskapet for å samarbeide med kinesiske myndigheter, og argumenterer for at amerikanske persondata kan havne på avveie.

Selskapet TikTok har gjentatte ganger sagt at deres amerikanske brukerdata lagres utenfor Kina, adskilt fra andre ByteDance-produkter.

TikTok har drøye 100 millioner brukere i USA, ifølge selskapet selv.