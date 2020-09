Avis: Trump betalte 7000 kroner i inntektsskatt året han vant valget

New York Times har fått tilgang til Donald Trumps skattepapirer. Der kommer det fram at presidenten betalte drøyt 7000 kroner i inntektsskatt i året han ble valgt som president, og det samme beløpet i sitt første år i jobben.

Den amerikanske avisen New York Times publiserte søndag kveld flere artikler der de hevder å sitte på en omfattende mengde skattepapirer tilhørende USAs president Donald Trump.

Ifølge avisen forteller materialet de sitter på en helt annen historie enn det Trump vanligvis sier om sin egen økonomi, og de skriver deriblant at han ikke har betalt inntektsskatt i det hele tatt i 10 av de siste 15 årene.

Ifølge avisen er årsaken til at Trump har sluppet unna å betale skatt at han i flere av årene har rapportert til skattemyndighetene at han har tapt mer penger enn han tjente.

Papirene New York Times har fått tilgang til vitner blant annet om store verditap og en gjeld på flere hundre millioner dollar. Papirene forteller også om problemer med eiendommer og en flere år gammel revisjonsstrid der Trump risikerer å tape mer enn 100 millioner dollar.

Luksusliv mens han tapte penger

I sin gjennomgang peker New York Times på at Trump «til syvende og sist har hatt større suksess med å spille en forretningsmogul enn å være en på ekte».

Gjennomgangen viser også at mange av bedriftene han er mest kjent for, deriblant golfbanene hans, taper store mengder penger. Disse tapene er blant det som har bidratt til å dra ned skattesummen, skriver avisen.

– Selv da han meldte om tap har han greit å leve på luksuriøst vis ved å ta skattefradrag på det de fleste vil se på som personlige utgifter, inkludert på bolig, fly og 70.000 dollar i hårstyling for TV, skriver avisen.

Avisen presiserer at skattepapirene de sitter på ikke gir hele bildet på Trumps økonomi, og at de i prinsippet er presidentens egen fremstilling av selskapene sine, som videre sendes til skattevesenet.

– Men de viser det mest detaljerte bildet hittil, skriver avisen.

Skattepapirene forteller deriblant ikke hvor mye han er verdt totalt, og viser heller ikke noen koblinger til Russland som tidligere ikke har vært kjent, skriver avisen.

Tradisjon etter Nixon

Trump er den første presidenten i moderne tid som ikke har valgt å gå ut med denne type informasjon selv. Ifølge NPR startet tradisjonen med tidligere president Richard Nixon, som i 1973 offentliggjorde fire år med skattepapirer for gjennomgang i den amerikanske Kongressen.

Nixon gjorde dette i etterkant av anklager og rykter om at han hadde misbrukt en avviklet skatteordning samt en eiendomssak i California, skriver Politico.

Da slo komiteen fast at Nixon skyldte over 500.000 dollar i skatt og renter, og å offentliggjøre skatteinformasjon har vært en tradisjon fra da og frem til 2016-valget. Formålet har vært å vise åpenhet om sin egen økonomi.

Trump-organisasjonen avviser

New York Times har sendt en oppsummering av funnene til Trump-organisasjonen og spurt om deres kommentar til det som kommer frem. En av Trump-organisasjonens advokater, Alan Garten, uttaler at «det meste, om ikke all fakta, ser ut til å være feil».

Garten ba om å få tilsendt dokumentasjonen New York Times viser til, noe avisen nektet å gjøre for å beskytte sine kilder. Garten tok da et oppgjør med tallene på hvor mye skatt Trump har betalt.

– Det siste tiåret har president Trump betalt flere titall millioner dollar i personlig skatt til myndighetene, inkludert innbetaling av millioner i personlig skatt siden hans kandidatur i 2015, sier Garten.

Ifølge New York Times går Garten ikke inn på hva som spesifikt er feil. Avisen mener også at han trolig blander sammen flere skattetyper i sin definisjon av personlig skatt når han blir spurt om presidentens inntektsskatt.

Trump: – Falske nyheter

Under et pressemøte natt til mandag går president Trump kraftig ut mot avisen.

– Det er falske nyheter. Helt falske nyheter. Oppdiktet, falskt, sier han.

Trump sa samtidig at han ikke kjente til at nyheten kom tidligere i kveld. Da en reporter spurte hvorvidt Trump ville oppgi hvor mye han betalte i skatt på føderalt nivå, svarte han:

– Vel, egentlig. Vel, først av alt. Jeg har betalt en del, og jeg har betalt en del i inntektsskatt på delstatsnivå, uttalte Trump da.

– New York ber om mye. Og jeg har betalt mye penger i delstaten. Det vil alt bli offentliggjort. Det kommer ut, men etter revisjonen, sier presidenten.

Snudde etter 2014

– Jeg hadde elsket å gjøre det, var Trumps svar i 2014 da han ble spurt om å offentliggjøre denne informasjonen i en presidentvalgkamp, skriver New York Times.

Siden den gang har han derimot snudd, og i årevis har han sagt at han ikke kan utlevere skattepapirene før en rutinemessig revisjon hos amerikanske skattemyndigheter er unnagjort, til tross for at dette ikke skal være til hinder, skriver NPR.



I anledning 2016-valget uttalte han også at han muligens ville offentliggjøre sin skatteinformasjon om hans daværende politiske konkurrent Hillary Clinton offentliggjorde eposter fra en server.

Det ble stilt mange spørsmål om New York Times-saken under pressemøtet, og da det var over rett over midnatt, gikk han av podiet ved Det hvite hus mens reportere høylytt fortsatte å stille spørsmål om det.