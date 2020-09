Brennhete Hauge bekrefter interesse fra Champions League-klubber

5. oktober stenger overgangsvinduet. Innen den tid kommer svaret på hvilken klubb som klarer å slå kloen i Jens Petter Hauge (20).

Hauge leverte én målgivende pasning, og burde nok ha scoret minst ett mål, i søndagens kamp mot Vålerenga. Sesongens 17. Glimt-seier kan ha vært det siste man ser av kometen på Aspmyra.

Kan velge og vrake i storklubber

Milan, som fikk se Hauge på nært hold i Europaliga-kvaliken på San Siro, er blant klubbene som er interesserte. Men de er ikke alene ifølge hovedpersonen.

– Det er klubber fra hele verden. Klubber som spiller i Champions League og Europaligaen. Det er klubber som vinner seriegull hvert år. Det er litt å velge i, ja, sier Hauge til TV 2.

Til å være 20 år, ha scoret 14 mål i Eliteserien, leverte åtte målgivende pasninger og dominert på et Glimt-lag som skaper historie, tar Hauge ståheien med stoisk ro.

– Det er gøy å bli skrevet om å bli linket litt rundt omkring. Det lever jeg flott med. Jeg er heldig som har en agent som kan ta seg av det, sier Hauge.

– Det skjer noe hver dag. Det kommer stadig nye klubber som tar kontakt og har direkte interesse. Det skjer stadig vekk noe nytt.

Dette er han ute etter

Akkurat nå er nok Hauge glad for at han takket nei til Cercle Brugge tidligere i år. 20-åringen sier at han ikke vet om det er kommet noen konkrete tilbud på ham enda og er spent på hva den kommende uken bringer.

– Hvor vil du helst i Europa?

– Jeg vil til en plass der mulighetene for å spille er stor og en trener som har tro på meg, sier Hauge.

I Glimt-leiren er man i gang med forberedelsene til livet etter Hauge. Trener Kjetil Knutsen synes det utelukkende er gøy at en av hans spillere er så ettertraktet og omtalt i pressen.

– Jeg synes det er fantastisk at våre spillere møter et lag som Milan og hele Norge snakker om Jens Petter. Jeg synes det er fortjent. Prestasjonen han gjør på San Siro er helt enorm. Vi vet at Jens Petter er her på en begrenset tid. Jeg håper at han får oppfylt drømmene sine. Det vi har sagt er at vi skal jobbe sammen med ham så lenge vi har ham. Så får vi se hvor lenge det blir, sier Knutsten.

– Tror du dette var hans siste kamp?

– Ja, det kan det fort være. Jeg vet ikke. Jeg tenker at vi skal være dyktige i forhandlingene så Bodø/Glimt og Jens Petter kommer godt ut.