Stortalent (17) satte Messi i skyggen etter sommerbråket

Barcelona-Villarreal 4-0

Se kampsammendrag øverst.

Lionel Messi scoret ett straffemål da han var tilbake på banen for Barcelona etter sommerens store overgangssaga.

Men det var 17 år gamle Ansu Fati som stjal showet i storseieren over Villarreal. I alle fall de 70 minuttene han spilte.

– Vi må ta det rolig med Ansu Fati. Vi vet hvor ung han er og hvor god han er. Han har gode spillere rundt seg, og så må vi tillate at han utvikler seg. Det er ingen grenser for hvor god han kan bli, sier Sergio Busquets i et intervju vist på Strive.

Da han skaffet straffen som Messi fikk æren av å sette i mål etter 35 minutter hadde supertalentet allerede scoret to mål.

Det første med å dunke ballen i mål etter at Jordi Alba hadde spilt ballen 45 grader ut.

Det andre på pasning fra Philippe Coutinho. Fra skrått, men helt upresset hold, sendte han ballen i lengste hjørnet. Da var det spilt 19 minutter.

Fati ble kåret til banens beste, men kunne ikke motta prisen fordi den er sponset av en øl-produsent og han ikke er gammel nok. Istedet fikk Jordi Alba prisen.

Barcelona fikk mye tid og rom av Villarreal, som ikke klarte å få det høye presset til å sitte.

Før førsteomgang var over ledet Barcelona 4-0 etter et selvmål av Pau Torres. Et innlegg fra Messi ble sendt i eget mål av Villarreals midtstopper.

I andre omgang tok Barcelona foten av gassen, men en overlegen seier i sesongdebuten kommer nok godt med – spesielt med tanke på den turbulente sommeren det har vært.

Blant annet ble Luis Suárez presset ut av klubben.

Han viste med to mål og en assist i sin debut for Atlético Madrid tidligere på dagen at det ikke står på ferdighetene.