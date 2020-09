Bekreftet: Markus Henriksen klar for Rosenborg

TV 2 kunne lørdag melde at Markus Henriksen hadde valgt å returnere til Rosenborg.

Nå bekrefter RBK at midtbanespilleren har signert en kontrakt med klubben til 2024. Han får draktnummer 7.

– Jeg er veldig stolt over å kunne spille for klubben i mitt hjerte igjen, og jeg ser frem til utfordringene som kommer, sier Markus Henriksen på RBKs nettsider.

28-åringen hevder det har vært flere vanskelige valg den siste tiden, og bekrefter også TV 2s opplysninger om at han takket nei til flere andre lag for å returnere til RBK.

– Jeg skal være ærlig å si at da jeg takket nei til videre spill i Bristol City trodde jeg ikke Rosenborg skulle være neste destinasjon. Men jo lenger tid det tok og etter mange prater med Micke og Åge, så følte jeg meg virkelig ønsket i Rosenborg. I tillegg har vi hatt en del familieråd som etter hvert fant ut at det er fint å bli i Trondheim, forteller Markus.

Glad sportssjef

Første trening med sitt nye lag er mandag.

Overgangen er dagens andre gladnyhet for RBK etter at en heldig 2-1-seier over Aalesund sendte laget opp på sølvplass i Eliteserien.

– Markus er høy klasse både som type og spiller. Han er en rosenborger, er fast på landslaget og er en ledertype. Det er et veldig godt signal at han vil komme hit for å bidra til å gjøre laget og klubben bedre, sier sportssjef Micke Dorsin.

Trener Åge Hareide har heller ikke lagt skjul på at han ønsket seg Henriksen. Ønsket om å samarbeide virker gjensidig.

– Åge er en fantastisk trener med en veldig bra CV. Jeg gleder meg til å bli kjent med spillergruppa og jobbe tettere med Åge, sier Henriksen.



God karriere

Markus Henriksen spilte 118 kamper og scoret 23 ganger for RBK mellom 2009 og 2012.

Det ble fire sesonger i AZ før en overgang til Hull der han opplevde å rykke ned fra Premier League. I vår var Henriksen utlånt til Bristol City, uten å få voldsomt med spilletid.

I perioden midtbanespilleren har vært borte fra RBK har han etablert seg som en viktig brikke på det norske landslaget. Foreløpig er det blitt 56 kamper og tre mål med flagget på brystet.

– Det er en enorm signering for RBK, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– At Hareide er ny sjef på Lerkendal tror jeg har hatt mye å si for at han velger RBK, for nå mener de alvor på Lerkendal. Henriksen, Ciljan Skjelbred og Zachariassen er en midtbane det lukter svidd av, og nå er i alle fall midtbanen god nok til å gjøre det veldig bra.