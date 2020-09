Spår Norges Serbia-ellever, men tror to valg vil skape debatt

Slik ser det ut til at Norge vil starte mot Serbia i EM-playoffen.

Mandag tar Lars Lagerbäck ut troppen til EM-playoff mot Serbia og Nations League-kampene mot Romania og Nord-Irland.

Se pressekonferansen direkte på tv2.no kl. 11.

Der bør Bodø/Glimt-juvelen Jens Petter Hauge være med, men han får neppe tillit i startelleveren til den TV 2-sendte skjebnekampen torsdag 8. oktober.

I søndagens FotballXtra tok panelet, bestående av Jesper Mathisen, Erik Huseklepp og Endre Olav Osnes ut det norske laget som bør starte, med dette i bakhodet:

– Det kan være at det kommer en overraskelse eller to, men Lagerbäck er tro mot det han tror på, sier Jesper Mathisen.

Se hele laget, og hvordan de gjorde det i helgen lenger nede i saken.

Ekstremt spennende duo

Panelet er krystallklare på at Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth bør få fornyet tillit etter maktdemonstrasjonen mot Nord-Irland.

TO AV TRE: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth sammen med Mohamed Elyounoussi i kampen mot Nord-Irland. Foto: Stephen Mccarthy / BILDBYRÅN

– Sørloth og Haaland så ekstremt spennende ut i tospann. Vi vet at de er gode hver for seg, men at de fant tonen sammen på den måten er utrolig gledelig, sier Mathisen.

– Det serbiske forsvaret beveger ikke beina fort. Det kan passe de norske gutta ypperlig. Det er et tungt og treigt Serbia-lag, sier Huseklepp som også advarer mot at Serbia har et par ess i ermet som man må passe på.

Til sist landslagssamling meldte Martin Ødegaard forfall etter knetrøbbelet.

Siden den gang har han spilt to kamper fra start for Real Madrid, sist gang 45 minutter mot Real Betis lørdag. Han skal selvsagt inn på laget.

– Han har så mye å by på. Selv om kampene for Madrid ikke har vært allverden, så henger det sammen med at laget ikke har prestert optimalt, sier Mathisen.

ANONYM: Martin Ødegaard i møtet med Real Betis. Foto: Jorge Guerrero

Valget som skaper debatt

Han får støtte av Endre Olav Osnes:

– Han kommer inn til et nytt lag, med helt nye spillere å forholde seg til og en helt annen rolle enn han har hatt før. Prestasjonene er ikke noe å bekymre seg over. Han er ikke blitt noe dårligere fotballspiller over natta. Han har prestert godt for det norske landslaget, så det går nok helt fint.

– Ødegaard med Sørloth og Haaland i storform kan gi Serbia store problemer, sier Mathisen.

Han tror valget panelet gjør med RBK-klare Markus Henriksen og Stefan Johansen fra start er det som vil skape størst debatt.

– Markus Henriksen og Stefan Johansen vil mange ha ut av landslaget, fordi de ikke spiller nok eller på høyt nok nivå. Det kan jeg forsåvidt være enig i, men for Lars Lagerbäck så handler det bare om hva de har levert for Norge før.

– Sist gang var Johansen en av Norges beste og Markus Henriksen har alltid vært i Lagerbäcks ellevere når han er frisk og i tålelig bra form. Derfor tror vi at dette blir elleveren.

TROFAST: Lars Lagerbäck sammen med landslagsveteranene Markus Henriksen, Stefan Johansen og Even Hovland. Foto: Paul Mcerlane

Rune Almenning Jarstein - Hertha Berlin

Blitt degradert til andrekeeper for Hertha Berlin foreløpig denne sesongen, etter at klubben hentet Alexander Schwolow. Satt på benken i 1-3-tapet for Eintracht Frankfurt.

Omar Elabdellaoui - Galatasaray

Spilte hele kampen i Galatasarays 0-0-kamp mot Fenerbahce.

Kristoffer Vassbakk Ajer - Celtic

Spilte hele kampen i Celtics 3-0-seier over Hibernian, der Mohamed Elyounoussi scoret hjemmelagets siste mål.

Tore Reginiussen - Rosenborg

Spilte hele kampen i Rosenborgs 2-1-seier over Aalesund.

Haitam Aleesami - Klubbløs

Klubbløs, spilte ikke.

Martin Ødegaard - Real Madrid

Ble byttet ut til pause i Real Madrids 3-2-seier over Real Betis. Madrid snudde kampen etter at Ødegaard ble byttet ut.

Markus Henriksen - Rosenborg

Spilte ikke, men ble bekreftet klar som ny Rosenborg-spiller søndag kveld.

Sander Berge - Sheffield United

Spilte hele kampen da Sheffield United tapte Yorkshire-derbyet mot Leeds 0-1.

Stefan Johansen - Fulham

Fulham spiller kamp mandag kveld. Har ikke fått spilletid så langt denne sesongen.

Alexander Sørloth - RB Leipzig

Fikk sin debut for RB Leipzig etter overgangen fra Trabzonspor da han ble byttet inn for Youssouf Poulsen etter halvtimen. Leipzig spilte 1-1 mot Leverkusen.

Erling Braut Haaland - Borussia Dortmund

Skuffet i Borussia Dortmunds 0-2-tap for Augsburg. Gjorde seg først og fremst bemerket med å havne i klammeri med motstandernes kaptein.