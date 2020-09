Glimts angrepstrio slo til igjen i seieren over Vålerenga

Kasper Junker, Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge stod bak målene som sørget for 2-0-seier over Vålerenga.

Bodø/Glimt - Vålerenga 2-0 | se sammendrag øverst

Den gule seiersmaskinen fra Bodø dundrer videre.

Det var ingen tunge bein å spore etter den solide prestasjonen på San Siro mot Milan da Glimt igjen viste styrke mot medaljejagende Vålerenga. 2-0-seieren var sesongens trepoenger nummer 17 og som så mange ganger før var det angrepstrioen som fikset biffen.

Avstanden ned til RBK og Odd er på 18 poeng, og angrepsstjerne Jens Petter Hauge (20) svarer kontant overfor TV 2.

– Hvem kan utfordre Bodø/Glimt om seriegullet?

– Ingen.

– Gratulerer med seriegull.

– Takk.

Trioen slo til igjen

Hauge er en av de virkelig store grunnen til Glimts suksess, og 20-åringen er blitt koblet til Milan etter herjingene i Eliteserien denne sesongen, og ikke minst den solide kampen mot Serie A-klubben, og viste hvorfor hjemme på Aspmyra. 20-åringen fintet og dro seg fri 18 minutter ut i kampen før han serverte midtspiss Kasper Junker, som enkelt kunne bredside inn 1-0.

2-0 kom fra det siste medlemmet av Glimts angrepstrio. Philip Zinckernagel steg til værs og stanget et innlegg fra Morten Ågnes Konradsen i mål drøyt ti minutter før pause.

De tre angrepsessene har til sammen scoret vanvittige 40 mål til sammen så langt i sesongen. Glimt står totalt med 67 fulltreffere på bare 19 kamper.

– Jeg synes ikke kampen var særlig vanskelig. Vi dominerer. De er heldige at vi ikke vinner 6-0. De er et godt lag, men vi er bedre. Hvert eneste lag snakker om at de skal ta poeng fra oss, men alle drar hjem med null poeng, sier Junker til TV 2.

Mange øyne var rettet mot Hauge etter den siste ukers skriverier om en overgang til Milan, men unggutten maktet ikke å score denne gangen. Det stod imidlertid ikke på sjansene.

Misbrukte sjansene

Hauge bommet på et straffespark tidlig i andre omgang før han satte ballen utenfor alene med Vålerenga-keeper Kristoffer-August Klaesson etter en praktfull kontring.

Selv om de ikke ble det, så kunne missene til Glimt-fansens nye yndling blitt skjebnesvangre.

For Vålerenga var en solid dose ineffektivitet fra Vidar Örn Kjartansson unna å score mål på Aspymyra. Islendingen skuslet bort noen feite sjanser, mens VIF fikk en hjelpende hånd da Marius Lode taklet seg til rødt kort i den andre omgangen.

Gjestene fra Oslo maktet likevel ikke å utnytte overtallet og led samme skjebne som så mange andre har gjort i møte med Glimt denne sesongen.

– Vi spiller helt jevnt med Bodø/Glimt. Det er 52/48 i ballbesittelse i første omgang og 50/50 totalt. Det er 3-3 i store målsjanser i første omgang. Vi bør ha poeng her, men de er mer effektive, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

2-0-seieren gjør at Glimt øker til 53 poeng på toppen av Eliteserien. Avstanden ned til Rosenborg og Odd på delt andreplass er på komfortable 18 poeng.