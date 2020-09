Dommeren legger seg flat etter at Brann ble snytt i Kristiansund

Kristiansund - Brann 1-1 | se situasjonen og sammendrag fra kampen øverst

Brann kan føle seg snytt etter bare å stå igjen med ett poeng etter søndagens kamp mot Kristiansund.

Hands-dramatikk

Bergenserne jaktet på vinnermålet og burde kanskje fått nettopp det da Daouda Bamba avsluttet med drøyt ti minutter igjen. Inne i femmeteren stoppet imidlertid KBK-kaptein Aliou Coly ballens ferd mot nettmaskene. Ved første øyekast så det ut som en god blokkering, men reprisen viste tydelig at midtstopperen brukte armen for å hindre baklengsmål.

– Jeg skal ikke si noe mer. På dette nivået skal ikke det der være mulig, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport - tydelig irritert og frustrert.

Bamba var heller ikke i tvil.

– Jeg trenger ikke å se den igjen. Jeg så det med en gang. Jeg sa til dommeren at du har gjort en stor feil, sier Bamba til Eurosport.

Dommeren innrømmer feilvurdering

Overfor TV 2 rekker dommer Eskås hånden i været og vedgår at han gjorde en feil.

INNRØMMER FEIL: Espen Eskås. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg er enig i at bildene viser det. Hadde jeg sett de bildene live, så hadde jeg blåst straffespark. Det er ingen i teamet som opplever at det er noe straffbart som skjer. Det er ikke så mye annet å si enn at der tok vi en feilvurdering, sier Eskås til TV 2.

I TV 2s FotballXtra-studio måtte man nærmes gni seg i øynene over at dommer Espen Eskås ikke fikk med seg regelbruddet.

– Det er kjempestraffe og rødt kort til Coly, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Det er en skandale at det ikke blir dømt på.

Ingen av Brann-spillerne protesterte nevneverdig etter hendelsen. Ekspertkollega Jesper Mathisen kan ikke fatte og begripe hvordan ingen fikk med seg handsen.

– Det er helt vilt. Assistentdommer da? Har han sovnet? Har han gått i garderoben? Har han gått hjem? Ble han ikke med på flyet? Assistentdommer står på rett side. Han har kjempeutsikt til situasjonen, så er det ingen som klarer å se det, sier Mathisen.

Omdiskuterte straffesituasjoner

Det var ikke første gang i kampen Brann ikke hadde dommeren med seg. Kampen nærmet seg timen gammel da Robert Taylor gikk i bakken inne i KBKs sekstenmeter. Men i stedet for et straffespark fikk finnen gult kort for filming.

– Det er tydelig at det er kontakt der. Da burde det vært straffespark der også, men han får svi for at han overspiller, analyserte Huseklepp seg frem til.

Og slik vurderte også dommer Eskås situasjonen.

– Taylor prøver å utnytte at det er kontakt for å få meg til å blåse straffe, sier Eskås.

Og da svei det nok ekstra for bergenserne at KBK fikk straffe på andre siden da Håkon Opdal la Sondre Sørli i bakken. Også her var Brann uenige med dommeren, som ikke vinket av Sørli for offside i opptakten til situasjonen.

– Vi er ikke blitt overbevist av noen bilder som sier det er offside. Enn så lenge er vi fornøyde med den vurderingen. Så skal vi hjem og studere bildene, men jeg har ikke sett noe som tilsier at det er offside, sier Eskås.

Amahl Pellegrino var kald fra straffemerket da han scoret sitt 19. mål for sesongen.

Brann fikk utligningen med Daouda Bamba, men ett poeng vil nok føles som en skuffelse for Brann når de titter nærmere på TV-bildene av handsen til Coly.