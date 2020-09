Leicester ydmyket City – Vardy med hat trick og forbløffende mål

Manchester City-Leicester 2-5

– Dette er stygt for Pep Guardiola, konstaterte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Ifølge Opta er det første gang et lag ledet av Guardiola slipper inn fem mål. Leicester-manager Brendan Rodgers hadde lagt opp til å satse på kontringer – og ellers en ganske enkel plan.

– Jeg tror at for å slå Manchester City, må du løpe som et helvete. Det er første bud. Du må ha den mentaliteten, sier Rodgers til Sky Sports.

Nordiren er noe skuffet over at laget hans slapp inn to mål etter dødballsituasjoner, men ellers gleder han seg stort over prestasjonen og forsvarsspillet utover dødballene.

– Én, forsvaret var veldig bra som det må være mot Manchester City. Og to, noe av fotballen og farten i spillet vårt var enestående. Det var en veldig god lagprestasjon og resultat, sier Rodgers til TV 2.

Manchester City startet på best mulig vis ved en Riyad Mahrez-perle etter tre minutter. Men kampen skulle vise seg å handle om forrige sesongs toppscorer, Jamie Vardy.

Før pause snek han seg foran Kyle Walker. 33-åringen ble løpt overende. Straffen tok han selv, og sikker som alltid satte han inn utligningsmålet.

Forbløffende mål

Like etter pause stod han for kampens øyeblikk. Fra skrått hold og tett på keeper mottok han et lavt innlegg fra Timothy Castagne. Med hælen fikk han ikke bare avslutningen på mål, han klarte også å vippe ballen over en godt plassert Éderson.

TV 2s kommentatorteam kalte målet en «klassescoring av de sjeldne.»

– Han løfter ballen over Éderson. Det er det som er kunsten. Det er så rått, sa en begeistret Øyvind Alsaker.

– Det er ikke bare flaks, men en ferdighet, fulgte ekspertkommentator Nils Johan Semb opp.

På spørsmål om hvordan han vil forklare scoringen, svarer Vardy med et smil til Sky Sports:

– Jeg kan ikke forklare det selv.

33-åringen sier at de hadde lagt opp til en kampplan der de trolig ville ha lite ball og skulle ta Manchester City på kontringene.

– I dag fungerte det perfekt. De scoret et fint mål tidlig, men vi stod fast ved planen og visste at vi ville skape sjanser selv. Det var en god dag, sier Vardy, som også får ros av manageren.

– Han viser strålende ro på straffene, og det andre målet er veldig fint, sier Rodgers til TV 2.

Flest i historien

Før sjokkbølgene hadde avtatt på Etihad var Vardy frempå igjen. Nærmest som en kopi av det første målet, bare at han denne gangen snek seg foran Eric García da han skaffet straffe. Ifølge Opta er det den 19. straffen Vardy har fikset i Premier League – flest i historien sammen med Raheem Sterling.

Også det en del av veteranens repertoar, mener TV 2s ekspert.

– Han er god til å skaffe dem. Han vet hvordan han skal falle. Det var ikke så mye kontakt, men han får det til ikke å se teatralsk ut. Det er en ferdighet han har tatt med seg fra lavere divisjoner, sa Trevor Morley om den første straffen.

Kvarteret før slutt gjorde James Maddison ydmykelsen komplett. Engelskmannen mottok ballen utenfor hjørnet av 16-meteren, før han skrudde ballen i krysset. Så, drøyt fem minutter før slutt, tente Nathan Aké City-håpet.

Så ble de lyseblå igjen felt av sitt klønete forsvarsspill. Da Vardy var blitt byttet ut, var det James Maddison som ble løpt ned. Denne gangen var Benjamin Mendy synderen. Youri Tielemans fikk æren av å ekspedere ballen i mål.