Disse feilene kan koste deg dyrt

Denne uken starter hummersesongen for fullt. Men dersom du ikke følger regelverket for hummerfiske, så kan det bli kostbart.

For mange er hummerfisket et av årets store høydepunkter. Men flere gjør feil når de setter ut hummerteiner. For tidlig utsettelse av teiner i vannet, for liten fluktåpning, dårlig merking av materiell og ingen "råtnetråd" er gjentagende problemer når Fiskeridirektoratet og politiet sjekker folks hummerteiner.

- Mangler kunnskap

Men selv om flere gjør feil når de setter ut hummerteinene, så er fagfolkene overbevist om at det i stor grad skyldes manglende kunnskap. De tror ikke folk flest gjør det med overlegg.

– Vi opplever at flere rett og slett ikke har satt seg grundig nok inn i regelverket og at de mangler kunnskap.

Det sier Olav Lekve i Fiskeridirektoratet. Sammen med politiet har de i disse dager hyppige aksjoner til sjøs for å finne ulovlige teiner og fangstredskaper.

Kan bli svært dyrt

Manglende kunnskap rundt hummerfiske kan straffe seg hardt. Politiadvokat ved Vest politidistrikt, Arne Fjellstad, er klar på at politiet tar ulovlig hummerfiske og bruk av feil redskaper på alvor.

SER OVER FANGSTEN: Politiadvokat Arne Fjellstad (t.h) og førsteinspektør i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, Trond Bakken, ser over fangsten etter aksjon. Foto: Pål S. Schaathun

– Vi har hittil i år hatt 160 anmeldelser på dette feltet i Vest politidistrikt alene. En og to teiner gir 6000 kroner i bot pluss inndragning, sier Fjellstad.

Når hummerfiske ikke er i sesong, må alle teiner ha en fluktåpning på opptil 80 millimeter. Dette er for at hummeren skal kunne rømme. Når sesongen begynner kan denne åpningen reduseres til 60 millimeter.

Dette er en av de vanligste feilene ved teinene. I tillegg er ikke folk flinke nok til å merke teinene sine. Det kreves at alle blåser skal ha påskrevet fullt navn, adresse og «hummernummer».

Må registrere seg

Men det er ikke bare feil med redskapet som er problemet. Nå må folk også registrere seg for å kunne fiske hummer. Dette er det ikke alle som gjør.

– Det er etablert en registreringsordning som gjør at vi til en hver tid kan vite hvor mange som ønsker å fiske hummer.

Det sier Trond Bakken. Han er førsteinspektør i Fiskeridirektoratets sjøfartstjeneste. Bakken er tydelig på at folk er nødt å registrere seg, slik at myndighetene kan ha en viss kontroll over hvor mange som fisker hummer.

OPPFORDRER: Førsteinspektør ved Fiskeridirektoratets sjøfartstjeneste, Trond Bakken, oppfordrer folk som ønsker å fiske hummer til å registrere seg. Foto: Pål S. Schaathun

– Når hummersesongen starter så kan vi sjekke registrene stemmer med det som står på blåsene.

Denne informasjonen kan gjøre det enklere for de som utfører undersøkelser på fiskeredskaper og teiner, for å finne ut hvem som gjør det lovlig.

Og Bakkens råd til de som skal fiske hummer i årets sesong er klare.

– Les deg opp og merk blåsen korrekt. Det er også viktig å kose seg på sjøen og ha respekt for hverandre. Ikke sett brukene ovenfor hverandre.