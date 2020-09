Drømmedebut for Suárez i Atlético

Luis Suárez fikk en pangstart på karrieren i Atlético Madrid. Storscoreren leverte to mål og én målgivende pasning i storseieren over Granada.

Atlético Madrid - Granada 6-1

I underkant av to minutter etter at han ble byttet inn til sin Atlético Madrid-debut markerte Luis Suárez (33) seg. Uruguayaneren, som ble byttet inn med 20 minutter igjen, bredsiden lekkert en pasning gjennom til Marcos Llorente, som satte inn kampens fjerde mål for Atlético.

Dommeren pekte så på straffemerket da Suárez ble lagt i bakken, men frarøvet 33-åringen muligheten til å score i debuten etter en titt på VAR-skjermen. Scoringen skulle imidlertid komme.

Fem minutter før full tid la Llorente et innlegg på hodet til Suárez, som på utsøkt vis stanget ballen i nettet fra sin posisjon ved bakerste stolpe.

På overtid ble en god debut enda bedre for Suárez da han fanget opp sitt eget stolpeskudd og sendte det i nettet til 6-1-seier for Atlético.

Suárez ble tidligere denne uken klar for Atlético tidligere etter seks suksesspregede sesonger i Barcelona for en overgangssum rapportert å være på rundt 65 millioner kroner.

Søndagens kamp var Atléticos første for sesongen. Før Suárez ble byttet inn hadde Diego Costa, Ángel Correa og Joao Felix sørget for scoringene til Atletico.

Kampen endte med en overbevisende 6-1-seier til Diego Simeones menn.