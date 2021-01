Nå er det vinterforhold i store deler av landet. Da kommer også mange velkjente trafikkproblemer. Selv om vi bor i et vinterland, kommer den første snøen alltid som julekvelden på kjerringa. Mange er sent ute med å legge om til vinterdekk, og sommerdekk på snø er aldri noen god idé, uansett om sommerdekkene er aldri så nye og fine.

Dette ser vi hver eneste høst med biler i grøfta og biler som ikke kommer opp selv de slakeste motbakker.

Samtidig dukker det gamle problemet med dårlig sikt opp, og også i år vil nok slurv og latskap føre til at flere bilister må gi fra seg førerkortet for noen måneder, i tillegg til en solid bot.

Dette er dessverre ikke noe uvanlig syn langs norske veier etter at den første snøen har lagt seg. Sommerdekk på vinterføre fungerer dårlig! Foto: Shutterstock

Førerkortet kan ryke

– I tiden vi nå er inns i, handler mye om lys, sikt og grep. Nå er det viktig at både bil og bilfører er godt forberedt på mørke, glatte veier, is og snø. sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

UP-sjefen har mange gode råd med på veien til de vordende vinterbilistene.

– Is og snø på frontruten som hindrer god sikt både forover og til sidene er en gjenganger hver eneste vinter. Alt for mange starter kjøringen før varmeapparatet har rukket å tine av ruten, og resultatet blir i verste fall beslag av førerkortet for en periode.

Dette gjør veldig mange feil på glatta

Mindre enn A4 blir dyrt!

– Hva er minstekravet?

– Vi krever at det skal være fri sikt der vindusviskerne tar, og i tillegg må sidevinduene være fri for snø og is.

Enkelt sagt er tommelfingerregelen at dersom mindre enn hele pusserfeltet har fri sikt, blir det forenklet forelegg på 2.600 kroner. Er mindre enn halve frontruten klar, anmelder vi forholdet, og dersom den frie sikten er mindre enn et A4-ark blir det anmeldelse og beslag av førerkortet.

– Nå er det viktig at både bilist og bil er godt forberedt på årstiden vi går inn i, fastslår UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksen

Bruker skjønn

– Hva med dekk?

– Vi ser hvert eneste år at alt for mange venter for lenge med å legge om til vinterdekk. Folk må huske at det er veldig stor forskjell på egenskapene for disse to dekktypene. Noen ser ut til å tro at det går bra så lenge sommerdekkene har godt mønster, men slik er det altså ikke. Vi bor i Norge!

– Hva skjer om dere treffer på bilister som har lagt om til piggdekk før den lovlige datoen?

– I slike tilfeller ser vi an hvordan værforholdene er, og hvordan de har vært like i forkant. Vi bøtelegger normalt ikke dersom bilisten har en god begrunnelse for å ha lagt om til piggdekk før tiden. Det kan være at vedkommende har krysset en fjellovergang med snø eller isføre eller andre krevende kjøreforhold.

UP utøver normalt skjønn i saker som går på bruk av piggdekk både før og etter fristen, understreker UP-sjef Hasseldal.

"Kult" med ulovlig lysbruk

– Ser dere mye feil med lys og lysbruk?

– Nei, ikke mye. Noe er det selvsagt, men dette har blitt bedre med årene. En av årsakene er sikkert mer holdbare pærer. Vi ser i alle fall sjeldnere «enøyde banditter» nå enn før.

– Det vi derimot ser noe oftere, er folk som kjører med kurve/tåkelys tent samtidig med hovedlys. Dette er som kjent ikke lov, men gjøres tydeligvis av mange fordi det er «kult».

Alt for få bruker refleks

– Hvilke råd vil du gi til bilistene akkurat nå?

– Man må sørge for å være godt forberedt på vinteren. Det betyr at man har sjekket at dekkene er i orden, og at det er snøkost og isskrape i bilen. Det er en god idé å sjekke at bilen også er vinterklar. En vintersjekk på verksted kan være lurt for å være sikker på at alt er i orden med alle lys og med frostvæske, bremsevæske og olje, sier han videre.

– Ellers er vi i denne årstiden litt ekstra opptatt av myke trafikanter. Godt lys og god sikt er avgjørende for at bilister skal få øye på fotgjengere og syklister i god tid, men folk er altfor lite flinke til å utstyre seg med refleks. En mørkkledt person som går i veikanten i mørke og regn uten refleks er det veldig vanskelig å få øye på, sier UP-sjefen.

– Vår erfaring er ellers at altfor mange utsetter for lenge å sjekke synet. Det viktige mørkesynet svekkes for hvert år som går, men dette er en gradvis reduksjon som ingen merker fra dag til dag. Derfor er det så viktig at man tar synsprøver regelmessig, i alle fall fra 45-50 års alder, sier UP-sjef Steven Hasseldal til slutt.

