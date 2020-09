Heldig RBK-seier mot tabelljumboen: – Dommeren driter seg ut

Aalesund-Rosenborg 1-2

Se Kristoffer Zachariassens dobbel øverst. Obs: Offsidesituasjonen er ikke med.

Med to mål sørget Kristoffer Zachariassen for at Rosenborg vant borte mot Aalesund, men trønderne var heldige når dommer Mohammad Usman Aslam tok et par viktige avgjørelser.

Selv dommeren innrømmer bom i en situasjon.

Vertene, som ser fortapt ut på bunnen av Eliteserie-tabellen, tilsvarende uheldige. Og ikke bare fordi Parfait Bizoza hadde en langt fra perfekt avslutning da han fikk en kjempemulighet på overtid.

I HARDT VÆR: Dommer Mohammad Usman Aslam. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

For i løpet av en timinutters-periode i 2. omgang var Sigurd Haugen en pest og en plage for Rosenborg-forsvaret. Han utlignet til 1-1 etter å ha blitt spilt gjennom og rundet Andr\e Hansen, men både før og etter det var han misfornøyd med dommeren.

Like i forkant av utligningen gikk han i bakken på vei gjennom i en duell med Tore Reginiussen uten å få gehør. Like i etterkant burde han ha gitt Aalesund ledelsen da han ballen i mål mellom beina på Hansen.

Linjedommeren var imidlertid oppe med flagget, noe som var en gal avgjørelse. Peter Orry Larsen var offsideplassert, men aldri involvert i spillet da Simen Bolkan Nordli slo en glimrende stikker.

– Jeg er lei av å snakke om dommerne. Det er kampavgjørende situasjoner som dommerne glipper på i hver runde. Det er selvfølgelig veldig frustrerende at det skjer i kamp etter kamp, sier Lars Arne Nilsen til TV 2.

– Det som er mest frustrerende at vi ikke får med oss poeng. Måten vi ser ut på, er jeg veldig godt fornøyd på. Vi har sjanser og muligheter. Vi fikk heller ikke marginene med oss. Når man er i bunnen av tabellen og møter Rosenborg så får man ikke slike situasjoner som det der. Det nytter ikke å klage. Det er det nivået de er på, og det må vi leve med. Det er likt for alle lag.

REAGERER: Lars Arne Nilsen under kampen mellom Aalesund og Rosenborg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Dommerslakt

Bare minuttet etter at AaFK ble bortdømt satte Zachariassen inn sitt andre mål.

– Aalesund hevet seg veldig. Fikk én scoring, burde hatt en til. Da hadde kampen vært snudd. Nå ser de ut til å gå på et nytt tap etter at dommeren driter seg ut. Det er ingen som er i offside, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Live i kampen vurderer vi det til å være offside på Haugen. Nå, etter å ha sett situasjonen, så innser vi at det var onside og at vi bommer på situasjonen, sier Usman Aslam til TV 2.

– Vi søker etter å dømme den perfekte kampen. I dag bommer vi i den situasjonen. Nå skal vi hjem og evaluere og prøve å gjøre det bedre neste gang.

Mathisen tror dette kan være nådestøtet for Aalesunds Eliteserie-liv.

– Om du kunne fått med deg tre poeng fra kampen hjemme mot Rosenborg, mens Mjøndalen og Start taper, da hadde det kanskje vært en liten mulighet.

Etter 19 kamper står Aalesund med sju poeng, og har åtte poeng opp til Start på kvalikplass. Til trygg grunn er det 14 poeng. Tapet er lagets sjette strake tap.

RBK-trener Åge Hareide innrømmer at de var heldige, selv om han ikke kan si noe om offside-situasjonen.

– Det blir en vanskelig kamp. Vi begynner godt og har store sjanser i førsteomgang og må omsette dem for å få en lettere reise. Aalesund kom sterkere og sterkere i andreomgang. Det virket som de hadde mer energi. Vi er egentlig heldig som kan vinne kampen til slutt, sier Åge Hareide til TV 2.

Vakker scoring

Kristoffer Zachariassen har grunn til å være fornøyd med sine to scoringer.

På 2-1-målet plukker han opp en retur på egen avslutning, mens 1-0-scoringen var en perle da han dundret til fra 20 meter.

– Keeper er sjanseløs. De må bare le, for der traff Zachariassen perfekt, sier Jesper Mathisen.

Rosenborg klatrer med seieren til 2. plass på tabellen etter at Odd ga fra seg 4-1-ledelse mot Haugesund.

– Det blir en slitekamp. Vi får ikke i gang presset vi skulle ønske og får ikke ballspillet vi skulle ønske. Så kommer Aalesund til noen sjansen vi helst skulle vært foruten, sier Kristoffer Zachariassen til TV 2 etter kampen.

– Det var unødvendig å gjøre det så spennende, men vi kommer for tre poeng og drar med det også.