Tottenham ble rost opp i skyene – så glapp seieren etter en VAR-hands på overtid

Tottenham-Newcastle 1-1

– Det er sjelden man ser en omgang i Premier League der et lag dominerer så enormt, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i pausen.

Tottenham fortsatte å skape sjanser i andre omgang, men klarte aldri å drepe kampen. Det utnyttet Newcastle. På overtid headet Andy Carroll ballen i Eric Diers hånd fra kloss hold.

Dommeren gikk bort til skjermen utenfor banen for å vurdere hvorvidt han skulle blåse straffe. Han pekte på krittmerket, hvor Callum Wilson gjorde jobben og satte inn Newcastles utligningsmål.

– Jeg mener ikke noe om det. Jeg mener om mitt lags prestasjon. En veldig god prestasjon. I første omgang var det utrolig bra. Det burde vært 2, 3-0 enkelt, men keeperen deres var fantastisk, sier en kortfattet José Mourinho etter kampen.

Vil unngå bøteleggelse

Tilsynelatende vil han ikke si noe om situasjonen for å unngå bøteleggelse.

– Jeg kommer ikke til å kommentere på den. Kampen er over, og jeg vil ikke snakke om det. Om jeg vil gi bort penger gir jeg det til veldedige organisasjoner, ikke til FA, lyder det fra portugiseren.

Mourinho ymter frem til at Tottenham blir dårligere behandlet enn det han selv omtaler som større klubber, som har vunnet flere trofeer. Både når det kommer til terminlisten og dommeravgjørelser.

– Jeg gir deg et lite eksempel som kanskje kostet oss Champions League forrige sesong. Man så Dier/Pogba-straffen i fjor, og så ser man Pogba i går i Uniteds 16-meter. Da forstår du hva jeg sier. Det eneste jeg vil si er at Tottenham ikke får den respekten klubben fortjener. Vi fortjener mer respekt.

Til og med Steve Bruce, som denne gangen fikk avgjørelsen med seg, er svært kritisk til endringen av handsregelen. Foto: Andrew Boyers

Til og med Steve Bruce, som denne gangen fikk et poeng, rister oppgitt på hodet av de gjentatte straffesituasjonene.

– Jeg kan forstå hvorfor Spurs vil gå berserk, og at Roy Hodgson reagerte slik han gjorde. Det er bare tull. Vi burde vært i skyene nå, men jeg ville vært knust om det var oss. Avgjørelsene ødelegger. Vi managere må samle oss og si at dette må bli slutt på, sier Newcastle-manageren til Sky Sports.

– Total parodi

Hangeland har vært svært kritisk til den nylige endringen av handsregelen, som har ført til et det blåses flere straffespark i Premier League – uten at spillerne handser med vilje.

I en informasjonsvideo om de nye reglene vektlegger Premier League at det ikke er hands dersom armen er i en naturlig stiling eller om avstanden fra ballen til armen er kort. Da Dier ble truffet i hånden, var han i duell med Carroll.

– Jeg er oppriktig bekymret for spillet alle elsker. Alt handler bare om det er hands eller ikke. Hva er det som skjer, spurte en oppgitt Hangeland retorisk.

Han mener at det bør tas grep – og det raskt.

– De må gjøre noe med det nå. Dette er en total parodi. Tottenham har spilt en fantastisk fotballkamp og gjort nesten alt rett. Og så blir det tatt vekk et par poeng fra Tottenham på noe sånt som dette, raser den tidligere Premier League-spilleren.

Ekspertkollega Trevor Morley er helt enig.

– Det er patetisk. Jeg kan ikke tro at man har sunket så lavt. Jeg vet ikke helt hvordan vi endte opp her, sukker den tidligere West Ham-spilleren.

– De begynner å se dumme ut. Vi elsker Premier League. Det er det beste tv-produktet, men folk ler av Premier League nå. Det er ikke godt nok, sier Morley, som også vil ha endringer så fort som mulig.

– Kan nesten ikke spille bedre

Tottenham kunne ha ledet langt mer. Heung-min Son traff metallet to ganger, mens Harry Kane brente flere store sjanser. Det offensive spillet som er blitt beskyldt for å være svakt under José Mourinhos ledelse, så gnistrende ut.

– Jeg er dypt imponert. De bruker færre touch, ballen piskes over gresset, bevegelsene er gode og de gjenvinner ballen så fort de har mistet den. Man kan nesten ikke spille en bedre omgang med fotball enn det de har vist oss, sa Hangeland.

En spiller som skinner på et litt annet vis enn man er vant til, er Harry Kane. Stjernespissen stod for sin femte målgivende pasning for sesongen da han serverte Lucas Moura med et strøkent innlegg på bakerste stolpe. På tribunen fanget tv-kameraene opp en begeistret Gareth Bale, som er skadet og kan gjøre comeback i løpet av oktober.

Hangeland tror at det kan se enda bedre ut så snart Bale er inne på laget.

– Jeg tror dette er en større del av en plan Mourinho har med signeringen av Bale. Kane dropper ned litt, og kan sette opp Son og Bale. Det vil bli nært umulig å forsvare seg mot. Kane har gjort alt bortsett fra å score, sa Hangeland.

Ekspertkollega Trevor Morley fullroste Kane.

– Han er briljant i den rollen. Han vender opp veldig bra, og overblikket hans er fantastisk, mener Morley.