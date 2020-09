Alli vraket fra troppen igjen – Mourinho-utspill setter fyr på ryktene

Søndag kl. 15.00: Se Tottenham-Newcastle på TV 2 Sport Premium eller Sumo.

Da José Mourinho tok ut laget som skal spille mot Newcastle, var ikke engang Dele Alli i kamptroppen. Det samme var tilfellet i forrige Premier League-kamp.

Og Alli er ikke skadet. I Europaliga-kvaliken torsdag fikk han en time mot makedonske Shkendija. Da Moussa Sissoko måtte kaste inn håndkleet på grunn av sykdom, var det Gédson Fernandes som tok plassen hans på benken.

Før kampen forklarer Mourinho at han ønsket å rotere på laget. På spørsmål fra Sky Sports om det er derfor Alli er vraket, eller om det er andre grunner, svarer han:

– Det er litt begge deler. Vi starter med Harry Kane, Son og Lucas. På benken har vi Lamela og Bergwijn. Når spillerne er på banen, må de prøve å gjøre seg fortjent til å få mer spilletid i neste kamp.

TV 2s fotballekspert tolker utspillet som at Alli er på vei bort.

– Han kunne bare ha lagt den død og sagt at han skal ingen sted, påpeker Brede Hangeland.

– Jævla lat fyr

De siste ukene har Allis navn vært hyppig nevnt i ryktebørsen. The Guardian har hevdet at PSG er interesserte i en låneovergang. Før Gareth Bale ble hentet tilbake fra Real Madrid, ble det sagt at Tottenham ville inkludere Alli i en byttehandel.

Forholdet mellom midtbanespilleren og José Mourinho havnet dessuten under lupen etter dokumentarserien «All Or Nothing.» Der sier Mourinho til Alli at han er «en jævla lat fyr på trening», og jobber med å finne den rette motivasjonen for stjernespilleren.

– Mange vil være interesserte

Mot Newcastle stiller Mourinho med Harry Kane, Heung-min Son og Lucas Moura i trioen på topp. TV 2s eksperter tror stjernemanageren sliter med å finne en god rolle for Alli i laget.

– Den rollen han har er blitt litt utdatert i det Tottenham-laget. Det føles litt strengt, for da Mourinho først tok over, scoret Alli mange mål for ham. Jeg synes det er synd at en så god spiller kan forlate Tottenham, men det ser ikke bra ut i øyeblikket, sier Trevor Morley.

– Det kan virke som om Mourinho vil spille på en måte der det ikke er plass til Dele Alli. Han er en mellomromspiller. Når han spiller med én spiss, to raske kanter og resten av midtbanen er en hardtarbeidende og defensiv blokk, er ikke Alli en type som passer inn i et sånt lag, fortsetter Hangeland.

Overgangsvinduet stenger 5. oktober. Morley tror ikke at Alli vil slite med å finne seg en ny klubb.

– Jeg tror mange klubber vil være interesserte i ham og tenke at de kan utvikle ham til en bedre spiller. Men ikke at han er en dårlig spiller nå, understreker han.

PS! Nysigneringen Sergio Reguilón har derimot fått en plass i Tottenham-troppen.