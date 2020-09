– Hva som skjer de neste timene og døgnene vil være avgjørende

Det har brutt ut harde kamper mellom Aserbajdsjan og armenske separatister i enklaven Nagorno-Karabakh. Separatistene varsler full militær mobilisering.

Separatistene, som har kontrollert enklaven siden 1994, meldte søndag morgen at aserbajdsjanske styrker bombet både frontlinjen og byen Stepanakert. De sa også at de hadde skutt ned to aserbajdsjanske kamphelikoptre og tre droner etter at bombingen begynte.

Få timer senere erklærte separatistenes presidentskap full militær mobilisering og ga beskjed om at det nå er regionens krigslover (martial law) som gjelder.

Regjeringen i Aserbajdsjan sa på sin side at de armenske separatistene angrep først, og at det dreide seg om en motoffensiv.

Ifølge nyhetsbyrået DPA har regionen erklært full krig, og ber alle over 18 år om å forberede seg til krig.

Fakta om Nagorno-Karabakh * En region i Aserbajdsjan like ved grensen til Armenia, der det bor om lag 145.000 mennesker, nesten alle er etniske armenere. * Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området. * Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. * I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. * Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt under krigen. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. * Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner. * Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart. * Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB



– Ikke uvanlig

Dette er ikke første gang det har vært kamphandlinger i området, men seniorforsker Helge Blakkisrud i NUPI sier at de tidligere har vært av mindre omfang.

– Trefninger på grensen har ikke vært uvanlig. Vi hadde en kort krig tilbake i 2016, men nå er det en mye bredere mobilisering og mye større sjanse for at dette kan få omfattende ringvirkninger også utover Nagorno-Karabakh, sier han til TV 2.

– Begge parter ber alle mobilisere og forberede seg på krig, hva vil det si i praksis?

– Det er naturlig at myndighetene i Nagorno-Karabakh reagerer, men denne regionen er veldig tett sammenvevet i Armenia og det står armenske tropper i Nagorno-Karabakh, så de vil trekkes med, sier han.

I tillegg har Armenia en nær militærallianse med Russland.

– Så det er en fare for at dette kan balle på seg og at Russland trekkes med, noe russerne er veldig redd for at skal kunne skje. Det er derfor vi har sett at myndighetene i Moskva har gått ut og manet til besinnelse og at man skal legge ned våpnene nå, sier Blakkisrud.

Armenske myndigheter mobiliserer befolkningen etter sammenstøt med Aserbajdsjan. Foto: Melik Baghdasaryan/Photolure via Reuters/NTB

Konflikt

Også EU har forsøkt å mane til fredeligere løsninger, men hvor realistisk er det egentlig at partene legger ned våpnene?

– Aserbadsjan begynner nok å miste tålmodigheten når det gjelder forhandlinger. De har forhandlet om en løsning på denne konflikten i 25 år uten at det har vært gjort nevneverdige fremskritt, sier Blakkisrud.

Samtidig påpeker han at man tidligere har klart å stanse mindre oppblussinger i løpet av et par døgn.

– Den mest alvorlige og langvarige konflikten vi har sett var i 2016 da det pågikk i fire dager, men hva som skjer de neste timene og døgnene vil være avgjørende. Og det som er litt urovekkende nå, er at det ser ut til å være bredere krigføring, blant annet med bombenedslag, sier han.

– Hva har dette å si for trusselbildet i Norge og situasjonen internasjonalt?

– For Norge er dette en konflikt som befinner seg et langt stykke vekk og langt nede på radaren, men dette er en urolig region, sier seniorforskeren.

Det finnes flere uløste teritorielle konflikter i regionen, som i Sør-Ossetia i nabolandet Georgia.

– Det er muligheter for at flere ting kan komme i spill dersom denne konflikten får lov å blusse opp igjen nå, så vi må bare krysse fingrene og håpe at myndighetene tar anbefalingene og rådene fra Moskva og EU til etterretning, og prøver å finne tilbake til forhandlingsbordet igjen, sier han.