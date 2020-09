Tidligere landslagskeeper selger svindyr villa

Den tidligere landslagskeeperen og Premier League-spilleren Thomas Myhre og kona Benedicte Løge la denne uken villaen på Ulvøya ut til salg for svimlende 35 millioner kroner.

– Vi har ikke kjøpt noe nytt, så vi blir boende i huset inntil videre, forteller Løge til God kveld Norge.

FASADE: Huset har et buksareal på 353 kvadratmeter. Tomten er på rundt 1,8 mål. Foto: ZOVENFRA AS

Selger for andre gang

Villaen på 318 kvadratmeter ligger i et av Oslos dyreste boligområder og inneholder blant annet seks soverom, fire bad, eget spa og walk-in closet.

Myhre og kona har tre barn på 10, 14 og 17 år, og begrunner salget med at de ønsker å være nærmere barnas skole og aktiviteter.

– Alt vi holder på med ligger ved Nordstrand-området, så vi er klare for å flytte opp i høyden, forklarer Løge.

EKSKLUSIVT: Huset ligger på Ulvøya innerst i Oslofjorden. Foto: ZOVENFRA AS

Familien på fem kom tilbake til Norge for et år siden etter å ha bodd en periode i England. Under utenlandsoppholdet leide paret ut huset på Ulvøya for 69.000 i måneden, ifølge VG.

Thomas Myhre og kona kjøpte huset for 12,3 millioner kroner i 2006. Huset lå ute for salg i 2016, uten salg, da for 30 millioner kroner.

– Den gang lå det på markedet i kun to uker, til vi innså at vi ikke var helt klare for å flytte på oss enda, forteller Løge.

Myhre la opp som keeper i 2010, men har siden den gang dukket på TV-skjermen som fotballekspert. Sammen med kona er de nå franchisetakere i Pizzabakeren og er aktive eiere av tre restauranter i Oslo.

Ingen avskrekkende pris

Drømmevillaen ble lagt ut for salg denne helgen, og ifølge eiendomsmegler Kim André Krabbe i Privatmegleren har interessen vært enorm.

PUSSET OPP: Myhre og kona har lagt inn flere millioner kroner i å totalrenovere huset da de kjøpte det i 2006. Foto: ZOVENFRA AS

– På én dag har jeg allerede booket inn fem privatvisninger av huset, forteller Krabbe.

Han forteller at et hus i denne prisklassen er et helt eget marked, men at det er priset helt i henhold til markedet.

– Den responsen vi har fått tilsier folk at folk ikke er avskrekket av prisen. Det er selvsagt også en stor trigger at vi har så lav rente som nå, forteller han og legger til;

– Jeg har holdt på som megler i 25 år, og dette er en av de flotteste eiendommene jeg har hatt for salg, forteller han.