Norsk proffsyklist kjørt ned av frekk bilist

På TV 2 søndag: Se fellesstarten i sykkel-VM.

Torsdag var Uno-X-rytteren Erik Nordsæter Resell på sykkeltur med en treningskamerat i Ski-området.

Med Paris-Tours bare et par uker unna, et av sesongens store mål, tok treningsturen en brå vending.

Nidaros omtalte saken først.

TALENT: 23 år gamle Ressel sykler for det norske profflaget Uno-X. Foto: Mario Stiehl.

To biler kjørte opp bak Resell og treningskameraten. Den første bilisten smatt rolig og fint forbi, mens den andre kjørte tett opptil sykkelduoen. Resell opplevde det som en farlig forbikjøring og at bilisten forsøkte å presse dem av veien.

– Så bremser han ned og spyler spylervæske, forteller 23-åringen til TV 2.

Resell syklet da opp på høyresiden av bilen for å konfrontere ham. Han forsøkte å få kontakt med føreren.

– Jeg får så vidt øyekontakt. Så vrenger han bilen til høyre, krasjer inn i meg og krasjer meg ut av veien, egentlig. Før han stikker av gårde uten å stoppe, sier proffsyklisten.

– Jeg har aldri opplevd noe så voldsomt. Det er noen farlige forbikjøringer, men noe så voldsomt – og at det var opplagt med vilje det han gjorde – er hårreisende, egentlig, fortsetter han.

Anmeldte saken

Resell anslår at de to bilene lå bak dem i «maks ti til 15 sekunder.»

– Vi lå to i bredden. Vi gjør vanligvis det, for da tar det mindre tid for bilen å kjøre forbi om enn om man ligger én og én. Så det er fullt lovlig å ligge to i bredden, og det tok ikke lange tiden fra bilen var bak oss til det var fine forbikjøringsmuligheter. Det var en stor og fin landevei, og ingen grunn til å kjøre så nærme oss, mener han.

Mens Resell stupte ut i grøften, var treningskameraten snar og fikk tatt registreringsnummeret på bilen. Føreren er nå anmeldt. All den tid det bare er fire dager siden ulykken, vet ikke trønderen hva som vil skje med saken.

– Men de sa at det var en god sak, så det høres ut som de kommer til å følge det opp, i hvert fall.

Må operere

Ulykken tatt i betraktning slapp Resell noe billig unna. For som han sier det selv: Det kunne fort gått enda verre.

Men resten av sykkelsesongen går fløyten. Han må nemlig under kniven.

– Jeg fikk skrubbsår under øyet og i ansiktet, og fikk veldig vondt i tommelen. Da jeg kom hjem, dro jeg rett til legevakten og fikk konstatert at to leddbånd i tommelen var røket. Da må jeg få en operasjon for at det skal gå i orden igjen, forteller han – og konstaterer at det venter noen uker med gips og skinne på hånden før han etter hvert kan begynne å sykle på rullen igjen.

Trønderen sier at det som regel pleier å gå veldig fint å dele veien med bilistene. Han har en klar oppfordring til det norske folk etter skrekkopplevelsen torsdag.

– Jeg oppfordrer folk til å dele veien. Vi er jo generelt flinke til å gi plass der det trengs til biler. Vi smetter inn i en busslomme der det er mulig, og føler ikke at vi er til et stort hinder for bilister. Veien er for alle, og det er oss myke trafikanter det går verst utover, påpeker han.