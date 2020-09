Fotballryktene: – Kan gjøre Premier League-comeback

Sheffield United er på desperat spissjakt. Yorkshire-klubben har forsøkt å sikre seg både Rhian Brewster (Liverpool) og Folarin Balogun (Arsenal), men forhandlingene går trått.

Det har fått dem til å undersøke muligheten for å hente Daniel Sturridge tilbake til Premier League, hevder Daily Mail.

Den tidligere Liverpool-stjernen har vært klubbløs etter å ha forlatt Trabzonspor tidligere i år, en kontrakt som ble sagt opp med enighet fra begge parter. Det var fordi Sturridge fikk en fire måneders utestengelse for brudd på gamblingreglene.

I tillegg skal Aston Villa og Crystal Palace være ute etter spissen. Klubbene kobles også til Liverpool-talentet Brewster.

Manchester United har kastet seg inn i kampen om å hente den 16 år gamle spissen Alex Luna fra Atletico Rafaela, melder Mirror. Luna skal være ønsket av flere europeiske giganter, som Manchester City, PSG og Barcelona.

Lørdag bekreftet Lyons president at de hadde avslått et bud fra Arsenal på Houssem Aouar. Ifølge RMC Sport vil den franske klubben kreve 50 millioner euro, tilsvarende 550 millioner kroner. Arsenal vil på sin side betale noe mindre, der en fjerdedel av summen skal betales i tilleggsklausuler, skriver Football London.

Jens Petter Hauge kobles til AC Milan etter den råsterke prestasjonen på San Siro. Den italienske fotballjournalisten Fabrizio Romano skriver at det kan komme en konkret utvikling i starten av neste uke i svar på et leserspørsmål på Twitter.

Barcelona skal ha fått et bud på om lag 1,3 milliarder kroner for stjerneskuddet Ansu Fati, men har avslått dette, skriver Marca. 17-åringen har nylig fått en ny utkjøpsklausul verdt over fire milliarder kroner.

Manchester United fortsetter jakten på Alex Telles. De røde djevlene føler seg angivelig trygge på at Porto-backen vil bli deres spiller innen kort tid, melder The Sun.

Chelsea vil legge inn et bud på rundt 450 millioner kroner for Declan Rice, skal man tro samme avis. Antonio Rüdiger kan gå motsatt vei til West Ham.

Leeds vil fortsette å forsterke før overgangsvinduet stenger 5. oktober. De er ute etter Udinese-stjernen Rodrigo de Paul, ifølge 90min, mens Football Insider hevder at Leeds vil ha Norwich-vingen Todd Cantwell.