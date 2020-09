Fikk hoften ut av ledd to ganger og nervesykdom – vil likevel bli verdens beste

Andrea Fjellgaard (24) har en skade- og sykdomshistorikk av de sjeldne. Men det har likevel ikke satt en stopper for målet om å bli best i verden.

24 år gamle Andrea Fjellgaard kommer fra øya Lovund i Nordland som har litt under 500 innbyggere.

I 2002 fikk øya sin første squashbane:

– Da var det ikke så mange som kunne så mye om sporten, men etter hvert ble flere og flere bitt av basillen. Jeg begynte å gå ned med min mor og min far og spilte der jevnlig, så var det i gang sier Fjellgaard til TV 2.

Etter hvert handlet mer og mer om squash for ungjenta fra Lovund, men det er ikke bare enkelt å prøve å satse som idrettsutøver når du kommer fra en øy i nord og de fleste squashturneringene fant sted på Østlandet.

For å komme dit måtte Fjellgaard ta båt til fastlandet og deretter fly eller ta tog i 15 timer – men det gjorde hun.

– Det var både tidkrevende og kostbart, men jeg fikk mer og mer inspirasjon og fikk lyst til å spille enda mer og lære videre.

Og målet ble som for de fleste andre toppidrettsutøvere:

– Å bli best, være nummer en, vinne VM, vinne British Open, fastslår 24-åringen.

Men ulikt de fleste toppidrettsutøvere, mangler Fjellgaard en del av støtteapparatet som de fleste utøvere ser på som helt essensielt for å nå toppen.

YouTube som trener

For når øya du kommer fra bare har 500 innbyggere, er det ikke selvsagt at det sinnes en squashtrener der.

– Vi hadde ikke noen trener, eller noen som visste hvordan det skulle gjøres. Så vi var mye på YouTube og en som kunne litt squash dro oss med. Så var vi flere og flere som lærte mer og mer.

For fem år siden flyttet Fjellgaard til Oslo. Nå har hun både landslagstrener og fysioterapeut, men hun har fortsatt ingen trener som er der under hverdagstreningene og flybillettene til konkurransene i verdenscupen bestiller hun også selv.

– Hva er det som er så gøy med squash?

– Det er en variert sport. Du må ha koordinasjon, styrke, utholdenhet, hurtighet også kan du trene mye på det alene, men samtidig ha partnere å spille med. Det er en fartsfylt og morsom sport, sier 24-åringen.

Dobbelt ulykke

Men Fjellgaard har fått prøve standhaftigheten til å lykkes som squashspiller på mer enn reisevei og egentrening. For to år siden var kroppen hennes største motstander.

– Det var inne på banen det skjedde. Akkurat hvorfor og hvordan det skjedde har vi ingen forklaring på, men det var en rask ball i framhjørnet og så lå jeg på bakken, forteller Fjellgaard.

Hoftbeinet hadde gått ut av ledd og smertene var store.

Fjellgaard begynte rehabiliteringen, men etter hvert var det noe annet som bekymret henne mer. Hun begynte nemlig å miste følelsen i noen deler av høyresiden og det ble vanskelig å gå.

TILBAKE: – Jeg fant ut var at jeg måtte gjennom de rehabiliteringsperiodene uansett, så da skulle jeg være best på det. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Akkurat da var jeg nok i et ganske sånn «fighter mode» allerede. Jeg var vel inne i tredje måned av rehabiliteringen av hofta og hadde bare bestemt meg for at jeg skulle tilbake uansett, så da det her kom i tillegg, tenkte jeg bare «jaja, vi får rulle enda en ball oppover den bakken og ta det derfra», men det var jo veldig usikkert.

Beskjeden fra legen var at Fjellgaard hadde Multippel Sklerose (MS), en kronisk nervesykdom som gjør at nervecellene mister evnen til å overføre signaler raskt, som igjen fører til at funksjonen til en kroppsdel eller et område nedsettes.

– Vi visste ikke hva det gikk ut på eller hva det ville si for videre satsning, men det jeg fant ut var at jeg måtte gjennom de rehabiliteringsperiodene uansett, så da skulle jeg være best på det – så ville det bli en vinn-vinn-situasjon, sier 24-åringen.

Da hun endelig var tilbake, møtte hun nok en stor test i døra da hoftebeinet på den andre siden gikk ut av ledd. Men nå er hun tilbake og har trent seg opp fra både skader og sykdomssymptomene.

– Hva har MS-diagnosen å si for deg som toppidrettsutøver?

– Nå har den ingenting å si. Det går bra, jeg fikk følelsen tilbake, lærte meg å gå igjen og jeg vil si at det på en måte har gjort meg sterkere. Jeg vet hvordan jeg skal takle det og komme meg igjennom det og komme meg opp igjen, mener Fjellgaard.

– Er det noe du kan få tilbakefall av?

– Ja, det er veldig usikkert. Man vet ikke hvordan det utvikler seg videre, men sånn som forskningen er nå og med de medisinene som finnes, ser det veldig lyst ut. Så jeg tar en dag om gangen.

Og de dagene fyller hun med full satsning på squash. Nå venter squashtalentet på at verdenscupen skal komme i gang igjen, så hun kan fortsette å konkurrere mot noen av verdens beste – men først har hun planer om å vinne kongepokalen under NM til helgen.