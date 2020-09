Lørdag var det influenser Kristin Gjelsvik som måtte takke for seg og forlate Skal vi danse.

– Det var utrolig leit at dette skulle skje nå, men sånn er det. Det er en del av gamet. Det varer ikke for evig, fortalte Gjelsvik da TV 2 snakket med henne på telefon, lørdag kveld.

Nå deler en gråtende Gjelsvik hva hun føler dagen etter Skal vi danse.

Føles som kjærlighetssorg

RØRT TIL TÅRER: Kristin Gjelsvik har over 200.000 følgere på Instagram. Søndag delte hun en video hvor hun gråter etter at hun røk ut av Skal vi danse. Foto: Instagram / Kristin Gjelsvik.

– Hei fine folk der ute, jeg er så lei meg i dag, forteller Gjelsvik i en Instagram-story på sin profil.

I storyen ser vi Gjelsvik som tørker vekk tårer og reflekterer over at Skal vi danse-eventyret nå er over. Hun takker også alle som har vist sin støtte.

– Jeg var ikke klar for at det skulle ta slutt nå. I går var det så mange tanker og følelser, jeg fikk ikke tid til å takke alle som stemte, forteller hun videre.

Gjelsvik tar seg selv i å være noe mer opprørt enn hun trodde var mulig selv.

– Tenk at man kan bli så såra og vonbroten, er det mulig. Nå skal jeg bare grine meg gjennom denne dagen, håper jeg er normal igjen i morgen, fortsetter hun og legger til;

– Det er akkurat som jeg går gjennom kjærlighetssorg, så sykt.

Gjelsvik forteller også hvor glad hun har blitt i hele Skal vi danse-produksjonen.

– Jeg har blitt så glad i alle proffdanserne, deltakerne og hele produksjonen, forteller hun og avslutter:

– Takk igjen.