Skjerper tonen mot monarkiet

Venstre går inn for å avvikle monarkiet. I sitt nye prinsipprogram ønsker de at en folkeavstemning skal avgjøre kongehusets skjebne.

Også i prinsipprogram som partiet har hatt fram til nå, står det at Venstres prinsipielle syn er at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv, men tidligere har det stått at en «eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i folkeavstemning.»

Nå har Venstre fjernet ordet «eventuell» og slått fast at de ønsker «avvikling av monarkiet» og fastholder at dette «må forankres i folkeavstemning».

I begrunnelsen for forslaget som ble vedtatt sto det: «Det er illiberalt at vi fortsatt har monarki i Norge, og vi bør gå inn for at dette slutter ved første mulighet.»

Venstre-leder Guri Melby var blant flertallet som stemte for å skjerpe tonen.

– Jeg stemte for det som ble vedtatt. Jeg støtter prinsippet om at posisjoner ikke skal gå i arv i et demokrati, sier Melby til TV 2.

– Ønsker dere nå en folkeavstemning om monarkiet?

– Ja. Alle er enig om at endring må skje etter en folkeavstemning, sier Melby til TV 2.

Vil ha folkevalgt president

Fylkesleder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, er blant dem som stemte for å skjerpe tonen i prinsipprogrammet.

– Har dere nettopp vedtatt å avvikle monarkiet?

– Ja. Jeg stemte for. Jeg synes ikke at offentlige posisjoner skal gå i arv i et liberalt demokrati, sier Lunde til TV 2.

Han tenker det i fremtiden vil være bedre med en folkevalgt president.

– Dette er ikke noe som haster å få gjort, men et viktig prinsipp.

–Så dere skjerper tonen mot kongedømmet, og det mens kongen er innlagt?

– Nå skulle dette egentlig blitt vedtatt i i april, så det ville sikkert vært samme vedtak uansett tidspunkt. Håper kongen snart blir frisk, sier Lunde.

Uenighet i ledelsen

Nyvalgt nestleder Sveinung Rotevatn toner ned vedtaket.

– Jeg oppfatter ikke at det er en stor endring. Det var jo ikke debattert, bare votert over, skriver Rotevatn i en SMS.

– Hva stemte du selv?

– Jeg stemte for å fjerne «eventuell » fordi det var litt rart at det stod der når setning før uansett er « i et liberalt demokrati skal ingen offentlige posisjoner skal gå i arv».

Den andre nestlederen, Abid Raja, fikk ikke med seg voteringen.

– Det gikk jeg visst glipp av. Jeg var utenfor salen på grunn av intervjuer, men jeg er for det norske kongehuset, sier Raja.