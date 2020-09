Venstre sier ja til EU: – Jeg er litt skjelven jeg nå!

Regjeringspartiet vil nå at Norge på sikt skal delta i den europeisk union, til jubel fra Unge Venstre.

– Jeg er litt skjelven jeg nå, for å være helt ærlig. Vi har kjempet for denne saken i 20 år, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

JUBLER: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Foto: Geir Olsen/NTB

Forslaget partiet har vedtatt er:

«Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen.»

Det understrekes at en folkeavstemning skal avgjøre spørsmålet.

– Men hva betyr dette vedtaket egentlig?

– Det betyr at vi prinsipielt sett mener Norge skal bli medlem av EU. Så er det opp til stortingsvalgsprogrammet når det skal skje, sier Hansmark.

Venstre blir med dette det andre partiet på Stortinget som sier ja til EU, ved siden av regjeringspartner Høyre.

Ny ledelse for

Med en nyvalgt ledelse der alle er EU-positiv lå alt til rette for et politikkskifte. Nyvalgt Venstre-leder Guri Melby var tydelig i sin anbefaling om å stemme for EU-positive formuleringen.

– Det er usikre tider i verden. Midt i dette står EU som en viktig motstemme, og de tar en lederrolle i å løse klimakrisen. I dette fellesskapet hører Norge hjemme.

Blant de andre som tok ordet for EU i debatten på landsmøtet, var 2. nestleder Abid Raja.

– Nå har vi endelig kommet ut av skapet, vi har jo vært EU-tilhengere hele tiden, sier Raja til TV 2 og legger til:

– Jeg er glad for at Venstre nå er et klart internasjonalt rettet parti, med Ja til FN, ja til NATO og ja til EU.

Veteranene mot

Saken har vært oppe en rekke ganger i partiet. Da har nei-siden gått av med seieren, med nylig avgått leder Trine Skei Grande i spissen.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan partiets toneangivende veteraner er mot å si ja til EU nå.

– Jeg kommer til å stemme nei, sa Skei Grande til TV 2.

– Hvorfor mener du det er feil av Norge å gå inn nå?

– Fordi vi som økonomi er i så omvendt syklus av Europa at det å ikke kunne ha en egen pengepolitikk vil gjøre oss svakere, sa Skei Grande.

Også Odd Einar Dørum er mot, og ville få meg seg landsmøte på å stoppe ved å hegne om EØS-avtalen.

– Hvorfor vil du stoppe ved EØS-avtalen?

– Den sikrer det næringslivet vi trenger. Vi er ikke tjent med eurosonen og EØS-avtalen sikrer landbruk og fisk, sa Dørum til TV 2.

Splittet partiet

Dette skjer etter at spørsmålet har vært oppe en rekke ganger de siste tiårene.

I forbindelse med folkeavstemningen i 1972 var EU-uenigheten så heftig at det splittet partiet.

Ja-fløyen brøt ut av partiet, og Det Liberale Folkepartiet ble stiftet.

Utgangspunktet for splittelsen var at Venstres 13 stortingsrepresentanter delte seg i spørsmålet om unionen som da het EEC. Åtte av representantene på Stortinget var for medlemskap i EEC, mens fem var mot, og spørsmålet måtte derfor opp på et ekstraordinært landsmøte.