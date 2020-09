Flere steder får nyte fint vær i dagene som kommer, og en landsdel får kanskje se kvikksølvet krype over 20 grader.

Søndag ligger et høytrykk over Finnmark, som etter hvert gir pent vær til stort sett hele Nord-Norge.

– Det kan bli litt skyer øst i Finnmark, men oppholdsvær. Resten av Nord-Norge ser helt fint ut, sier Storm-meteorolog Roar Inge Hansen.

Mandag skal høytrykket trekke seg østover inn i Russland, men det vil ikke påvirke været i negativ retning.

– Det blir heller til det bedre, sier meteorologen, og forklarer:

– I og med at det begynner å blåse litt mer fra sør, trekker det opp varmere luft.

20 grader

I Troms og Finnmark stiger temperaturene til over ti grader og det nærmer seg 15 grader i sørlige områder.

– Nedover mot Helgeland kan det hende at det kan komme opp i 20 grader i morgen, så det er et snev av sommer lengst sør i Nordland i morgen, sier Hansen.

Så langt i september har for øvrig Tromsø hatt én dag med over 20 grader.

– Det blir vel neppe flere dager, men når det kommer til tirsdag blir det ikke så langt under, sier han.

– Rett plass å være

Tirsdag kommer et frontsystem inn fra vest, som vil nærme seg kysten av Vestlandet og Nordland.

– Da blir det litt mer tilskying fra Lofoten og sørover i Nordland. Det kan hende det kommer litt regn, men det ser bare ut til å bli forbigående på tirsdag, og kanskje onsdag, sier meteorologen.

Men skuffelsen varer ikke lenge.

– I løpet av onsdagen og innover mot neste uke blir det bedring i været igjen, med varme, østlige vinder innover Nord-Norge. Så en kan se frem til noen varme dager også mot slutten av uka, sier han.

– Hvis en tenker en uke fremover nå, er det den rette plassen å være, legger han til.

Over 20 grader

På Vestlandet er det også stort sett fint vær søndag.

– På hele Vestlandet og videre nordover til Trøndelag er det kjempefint vær i dag, sier meteorologen, og legger til:

– Her blir det en flott dag i dag. Vi venter 20 grader på de varmeste plassene på Vestlandet i ettermiddag, og i morgen blir det vel kanskje et par grader varmere enn dét igjen.

Denne varmen brer seg også videre nordover.

– Så det kan bli opp mot 22 grader fra store deler av Vestlandet og helt opp til Trøndelag, sier Hansen.

Nedbør mandag

Også ytre deler Vestlandet blir rammet av frontsystemet som kommer inn fra vest. Dermed kan det bli mer skyer fra Bergens-området og nordover mot Stad mandag. Det kan også komme noen regndrypp her og der, noe som vil føre til at temperaturene synker litt.

– Men det blir ikke noe stort, så de fleste vil oppleve at det er en fin dag likevel, sier han.

Men så snur det virkelig. Når man kommer til tirsdag og onsdag, kommer det nemlig inn regn fra vest, og temperaturene synker.

– Så det ser ikke så bra ut for Vestlandet og Trøndelag. Kanskje indre deler av Trøndelag slipper unna, så Trondheimsområdet kan for eksempel få en rimelig bra dag også på tirsdag, sier meteorologen.

Spredt regn på Østlandet

Østlandet preges av en nokså overskyet søndag. Det blir noe spredt regn enkelte plasser, men meteorologen forsikrer at det ikke dreier seg om store mengder.

– Temperaturene blir ikke mer enn 15-16 grader, så det blir ikke like fint som på Vestlandet, sier han.

Mandag begynner skydekket derimot å sprekke opp.

– Og over er det varme luftmasser, så når sola titter frem kan det fort begynne å nærme seg 20 grader på de varmeste plassene på Østlandet i morgen, sier han.

Så langt i september har Bergen har null dager med temperaturer over 20 grader. Det kan altså endre seg nå.

– Ikke så gunstig

I tillegg til værsystemet som nærmer seg Vestlandet, vil et annet som ligger over Danmark og Europa komme videre nordover og påvirke været her til lands.

– Det blir nok tilskying med det systemet, og det kan hende det regner litt fra Oslo og sørover inn mot kvelden i morgen, sier meteorologen.

Tirsdag og onsdag kommer systemet fra vest til å berøre Østlandet også, noe som fører til at det blir grått vær og noe regn disse dagene.

– Og hvis man skal snakke om dagene senere i uka, er tendensen at vi skal få et lavtrykk inn i sørlige og sentrale deler av Nordsjøen, som setter opp sør-østlig eller østlig vind over Sør-Norge, sier han, og konstaterer:

– Det er ikke så gunstig for Østlandet.

Det vil nemlig føre til at man får regn og kuling inn mot Sør- og Østlandet, mens områder i Midt-Norge og Nord-Norge får fint vær.

– Så det kan se ut som værtaperen blir Sørlandet og Østlandet. Vestlandet sør for Stad blir litt skiftende, mens absolutt best blir det fra Møre og Romsdal og videre nordover, sier han.