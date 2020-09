Dette må skje før hun blir utnevnt som ny høyesterettsdommer

Sent lørdag kveld ble det klart at Amy Coney Barrett (48) lanseres som Donald Trumps forslag til å ta over Ruth Bader Ginsburgs sete i USAs høyesterett.

Ginsburg (87) døde i forrige uke.

Hele prosessen med å nominere en høyesterettsdommer tar ifølge USA Today normalt rundt 70 dager. Trump forventer derimot at det brukes langt kortere tid på dette.

– Det vil gå raskt. Jeg tror det vil skje før valget, uttalte han lørdag kveld.

Men Barret må uansett gjennom en rekke steg den neste tiden.

Vil trolig møte senatorer tirsdag

Flere amerikanske medier, deriblant Reuters og USA Today, får opplyst at hun trolig vil møte i senatet for sine første formelle høringer allerede 12. oktober, og ifølge Reuters vil de aller første uformelle møtene allerede starte førstkommende tirsdag.

Etter de uformelle møtene er over vil hun møte til en utspørring i senatets justiskomité, ledet av Trump-støttespilleren Lindsey Graham. Deretter vil hun ifølge Reuters bli grillet om sin bakgrunn, karriere og økonomi i en åpen høring.

I tillegg vil FBI og den politiske uavhengige advokatorganisasjonen The American Bar Association gjøre egne undersøkelser. Sistnevnte vil vurdere hvorvidt hun er skikket til å sitte i USAs høyesterett, skriver Reuters.

Før den endelige avstemmingen vil det bli avholdt åpne og høyt profilerte høringer, der senatorer normalt sett spør den nominerte om deres syn på jobben, deres filosofier og meninger i sentrale spørsmål som abortsaken. Det er disse som er ventet å starte 12. oktober, ifølge flere amerikanske medier.

Biden ber senatet vente

Demokratene, som ikke har flertall i Senatet, har per nå få grep de kan ta for å stanse utnevnelsen. Republikanerne kontrollerer Senatet med en margin på 53-47. Lørdag kveld og natt til søndag norsk tid gikk flere sentrale demokrater ut og kritiserte nominasjonen.

– Senatet bør ikke fylle denne ledige plassen før etter at det amerikanske folket har valgt deres neste president og den neste kongressen, sa demokratenes presidentkandidat Joe Biden kort tid etter at nominasjonen ble offentliggjort.

Også partiets minoritetesleder i senatet, Chuck Schumer, samt visepresidentkandidat og senator Kamala Harris uttalte seg kritisk om nominasjonen.

Kan avgjøres uken før valget

Justiskomiteleder Graham er blant dem som tror godkjenningen av Barrett vil skje kjapt, og sier til Fox News at han håper hans komite er ferdig med sin jobb 26. oktober, slik at den endelige avstemmingen kan skje en uke før valget.

Barret var ifølge nyhetsbyrået AP er relativt ukjent navn for bare fire år siden, men har de siste årene etablert seg som en konservativ politisk rockestjerne.

– Hun er bare helt og holdent en superstjerne når det kommer til jus, og valg har konsekvenser, sier justiskomiteleder Graham til Fox News.

Den republikanske senatoren John Barasso uttalte lørdag at han tror demokratene vil gjøre det de kan for å stoppe nominasjonen.

– Jeg forventer at de gjør alt de kan.

Han opplyser samtidig at han selv tror hun er utnevnt før valget.

De ni dommerne som sitter i Høyesterett har mye makt. Valget av Barrett som ny høyesterettsdommer vil rokke betydelig ved maktbalansen i Høyesterett.

Om hun blir utnevnt, vil dette bli den tredje høyesterettsdommerutnevnelsen under Donald Trumps tid som president.